情人節著數優惠︰花墟消費換MOKO戲票買一送一贈券，利東街消費滿$50送拍攝服務，新城市廣場五大元宵及情人節精彩活動

元宵節及情人節就快到，各位情人諗好去邊未，沒打算搞大龍鳳，平平淡淡去商場行街食餐飯，都可以好浪漫溫馨，更有不少著數！凡於旺角花墟及商場消費可換MOKO戲票買一送一贈券，灣仔利東街消費滿$50送專業拍攝服務，而沙田新城市廣場設五大元宵及情人節活動。

旺角 MOKO消費滿$100送仿真玫瑰

旺角 MOKO 新世紀廣場於即日起至2025年2月23日期間，窩心呈獻「MOKO x Cheeky Cheeky 厚面的愛抱抱節」，本地插畫家 Cheeky Cheeky 厚面子於場內破天荒打造筆下首個旺角限定主題裝置。

花墟消費MOKO睇戲有著數

只需於2月14日情人節當天，於場內以電子貨幣單一消費滿HK$100，即可免費獲贈絨布仿真玫瑰花乙支。或者，大家逛完旺角花墟後前往MOKO出示旺角花墟的消費發票或花卉，連同即日於場內已參與並成功啟動「即賺分」之商戶單一消費滿HK$100的電子發票，即可換領B+ cinema MOKO戲票買一送一電子贈券及商場1小時免費泊車券雙重賞！

「厚」想逛！甜蜜蜜花墟賞換領詳情

日期：即日起至2025年2月14日

時間：上午10時至晚上10時

地點： MOKO 新世紀廣場 L1 顧客服務中心

換領方法： The Point會員出示於旺角花墟消費的發票^／購買的花卉，並即日於MOKO已參與並成功啟動「即賺分」之商戶以電子貨幣消費滿HK$100，送B+ cinema MOKO戲票買一送一電子贈券乙張及1小時免費泊車*！

^發票的消費日期為2025年1月3日至2月14日，並印有旺角花墟店舖的地址

*將以泊車券形式送出；於顧客服務中心換領購物泊車優惠時方可使用泊車券，每次只限使用1張，詳情請參閱泊車券上之條款及細則

名額：共1,000個，先到先得，換完即止。

「厚」浪漫！情人節．甜蜜放送派發詳情

日期： 2025年2月14日

時間：下午5時至晚上9時

地點： MOKO新世紀廣場MTR 層中庭

換領方法： The Point會員於 MOKO即日以電子貨幣單一消費滿 HK$100，即可免費獲贈絨布仿真玫瑰花乙支。

名額：共520個，先到先得，換完即止。

利東街 元宵及情人節拍照服務

利東街特別在中庭設置了桃花樹園。12棵高近4米的桃花樹聳立於園林之中，搭配大型心形拱門，不妨與戀人於百花盛放的桃花樹下拍照留念。2月12日元宵節及2月14日情人節，顧客憑即日電子消費滿港幣$50之發票及追蹤利東街社交平台，即可於指定時間享用由專業攝影師主理的攝影服務乙次及並即場打印相片乙張，為每對情侶留下幸福快樂的難忘回憶。

喜慶燈海迎新春

日期︰即日起至3 月 2 日

地點︰灣仔利東街

新城市廣場 5大限定元宵及情人節活動

新城市廣場由即日起至2月16日，設置兩大粉桃春暖夢幻桃源，更為元宵及情人節準備了5大節慶活動。2月12及14日有「DIY絲帶心型氣球」，情侶可即場在絲帶印上甜蜜情話，為他／她送上專屬的心意。2月12日追蹤指定社交平台即可參與猜燈謎遊戲，猜中燈謎答案者有機會獲得小禮物乙份；情人節當日更有「情侶人像速繪」、「情唱點唱站」及可於「愛意祝願亭」的心形繪馬上寫下願望。

DIY絲帶心型氣球

日期：2月12日及14日

換領時間：中午12時至晚上8時

地點：新城市廣場3期1樓 換領處

參與方法：追蹤指定社交平台及以電子貨幣於新城市廣場即日消費HK$100，即可換領心型氣球乙個，並即場印製專屬絲帶，讓愛意飄揚。

元宵燈謎你猜我猜

日期： 2月12日

換領時間：中午12時至晚上8時

地點：新城市廣場1期3樓 中庭／UB Play Park

參與方法：追蹤指定社交平台即可參與猜燈謎遊戲，猜中燈謎答案者有機會獲得小禮物乙份

情唱點唱站

日期：2月14日

換領時間：晚上7時至晚上9時

地點：新城市廣場3期1樓 中庭

情侶人像速繪

日期：2月14日

換領時間：下午5時至晚上8時

地點：新城市廣場3期1樓 中庭

參與方法：追蹤指定社交平台及以電子貨幣於新城市廣場即日消費HK$100，即可参與情侶人像速繪乙次。

愛意祝願亭

日期：2月14日

換領時間：中午12時至晚上9時

地點：新城市廣場1期3樓／UB Play Park

參與方法：追蹤指定社交平台即可換領粉紅色心形繪馬乙個，掛上並祝願心願達成。