穿搭顯瘦技巧｜新年吃胖了怎麼辦？5招幫你「視覺上」減磅！

回港工作與朋友相聚，大家都嚷著要減肥，過年後熊腰豪臀都養出來了！減肥這回事必須靠大家努力，而視覺上令下身看起來沒那麼大，這方面我可以分享一下！

方法一：顏色對比

黑色、深藍色等深色容易顯得苗條，對下身不自信的人往往會選擇這些顏色。但如果全身都使用深沉顏色，不單會產生陰暗氛圍還會顯重！

重點！深色的視覺收縮能力是在與膨漲色如白色、米色、淺藍等明亮顏色配搭一起形成鮮明對比時才最為明顯。如上衣是顏色鮮豔，下身的顏色可以是海軍藍或灰色。

方法二：上闊下窄

稍微寬鬆或下擺寬鬆的上衣都是可以有效遮蓋腹部的單品，而且可以讓下半身顯得纖細。

重點！穿錯下身反而會顯得更豐滿臃腫！所以下身必需選擇修身而且深色的褲子或緊身裙，腹部以下就會顯得更苗條。

方法三：線條

穿長開襟衫或長外套、讓長頸巾垂下來（不圍在頸上）也會營造出垂直線條。而垂直線條於下身亦有助看起來更修長，垂直線條不單是指條紋印花，中心摺痕的褲或百褶裙也是垂直線條的一種。

重點！下身需選擇布料厚實而不貼身，否則您會發現腹部隆起的位置會被撐起更顯突兀。

方法四：轉移視線

將視線的注意力從您的在意的部位轉移到上身，例如：運用V型領口、別緻耳環頸飾、領結襯衫、使用鮮艷的頸巾圍巾等為臉部增添亮點等等，都是可以將注意力轉移的好方法！

重點！上身也是豐滿的比較適合使用薄圍巾，否則會顯得更笨重更豐滿！

方法五：穿有踭或有厚度的鞋

在意腹部臀部的人都會很自覺用上衣遮住，然而衫腳長度好像沒太多人在意！常見為了遮掩，襯衫長度會到胯下或更長，這樣感覺上是遮掩了在意部分，但上下比例便成了五五身。

重點！拉長腿的長度至關重要，鞋的選擇自然成為關鍵，有踭或有厚度的鞋是增高的好幫手！