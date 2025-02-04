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裳色．惜裳
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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/02/2025

穿搭顯瘦技巧｜新年吃胖了怎麼辦？5招幫你「視覺上」減磅！

#顯瘦 #Pantry熱話 #減肥 #穿搭
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    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Classy, Oggi, Pinterest

　　回港工作與朋友相聚，大家都嚷著要減肥，過年後熊腰豪臀都養出來了！減肥這回事必須靠大家努力，而視覺上令下身看起來沒那麼大，這方面我可以分享一下！

 

方法一：顏色對比

 

　　黑色、深藍色等深色容易顯得苗條，對下身不自信的人往往會選擇這些顏色。但如果全身都使用深沉顏色，不單會產生陰暗氛圍還會顯重！

 

　　重點！深色的視覺收縮能力是在與膨漲色如白色、米色、淺藍等明亮顏色配搭一起形成鮮明對比時才最為明顯。如上衣是顏色鮮豔，下身的顏色可以是海軍藍或灰色。

 

 

方法二：上闊下窄

 

　　稍微寬鬆或下擺寬鬆的上衣都是可以有效遮蓋腹部的單品，而且可以讓下半身顯得纖細。

 

　　重點！穿錯下身反而會顯得更豐滿臃腫！所以下身必需選擇修身而且深色的褲子或緊身裙，腹部以下就會顯得更苗條。

 

 

方法三：線條

 

　　穿長開襟衫或長外套、讓長頸巾垂下來（不圍在頸上）也會營造出垂直線條。而垂直線條於下身亦有助看起來更修長，垂直線條不單是指條紋印花，中心摺痕的褲或百褶裙也是垂直線條的一種。

 

　　重點！下身需選擇布料厚實而不貼身，否則您會發現腹部隆起的位置會被撐起更顯突兀。

 

 

 

方法四：轉移視線

 

　　將視線的注意力從您的在意的部位轉移到上身，例如：運用V型領口、別緻耳環頸飾、領結襯衫、使用鮮艷的頸巾圍巾等為臉部增添亮點等等，都是可以將注意力轉移的好方法！

 

　　重點！上身也是豐滿的比較適合使用薄圍巾，否則會顯得更笨重更豐滿！

 

 

方法五：穿有踭或有厚度的鞋

 

　　在意腹部臀部的人都會很自覺用上衣遮住，然而衫腳長度好像沒太多人在意！常見為了遮掩，襯衫長度會到胯下或更長，這樣感覺上是遮掩了在意部分，但上下比例便成了五五身。

 

　　重點！拉長腿的長度至關重要，鞋的選擇自然成為關鍵，有踭或有厚度的鞋是增高的好幫手！

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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