什麼是「首發經濟」熱潮？

近年Z世代（Generation Z）逐漸成為社會消費力量的新勢力，Z世代一般是指1995年至2009年出生的一代人，這一代人的生活方式和消費習慣受到了數字化和多元文化的強烈影響。據麥肯錫（McKinsey & Company）的報告指出，Z世代約佔內地總人口約15%，他們的需求和偏好為消費市場帶來了全新且多元的場景。



隨著這一世代崛起，內地的消費市場亦出現了新潮流，除了衍生出「盲盒經濟」的熱潮外，「首發經濟」（First-Mover Economy）亦成為了一個熱詞。該詞指的是企業在市場中率先推出新產品或服務，以及開設首店等經濟活動，從而建立品牌知名度及客戶忠誠度，從而取得競爭優勢的策略。



「首發經濟」曾於去年底的中央經濟工作會議提出，成為了內地全方位擴大國內需求的重點經濟任務之一，顯示了政府看重該經濟概念的發展。同時近期內地地方兩會密集召開，「首發經濟」一詞已經出現在多地的政府工作報告中，官媒近期亦多次提及「首發經濟」，亦反映對市場環境的重視。



隨著大數據及AI的應用加速，以及社交媒體影響力的提高，企業透過具效益的市場分析，持續調整策略以適應市場變化。這一方面提升消費者體驗，同時有助商家發展新的增長點。由於「首發經濟」與目前的消費觀契合，因此有望成為該大背景下的一種新興經濟模式。事實上，除了國際奢侈品牌的旗艦店外，較接地氣的內地人氣網紅店或「潮店」，近年來大多採取「首發經濟」策略。此策略在開店或首次推出某種新產品前，先靠網上宣傳製造輿論，吸引市場注意力，提早塑造良好品牌形象，將網上流量轉化為實際購買力。



從地區來看，上海在首發經濟領域處於領先地位，北京、成都、深圳、杭州等城市緊隨其後。整體而言，相信Z世代消費者逐漸成熟下，「首發經濟」不僅可以促進經濟增長，及推動消費升級，同時迎合他們對個性化和多元化的需求，為經濟高質量發展注入新動力。