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05/02/2025

GLOBAL Wednesday｜拆解美國1月ISM製造業數據｜Google、AMD績後大跌 死因何在？

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美國1月ISM製造業指數升至50.9，好於預期的50，兼重上擴張水平，反映美國經濟仍然強勁？Google母公司Alphabet(GOOG)上年第四季純利逾265億美元，按年升28%，收入964.7億美元，按年升12%，低於預期，每股盈利則勝預期。Google盤後急瀉8%，皆因雲服務收入令市場失望？美國晶片公司AMD上季營業收入超過76億美元，按年增長兩成四，勝預期，惟期內數據中心收入遜預期，反映AMD短期難追上英偉達Nvidia (NVDA) ？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/72UK_AQ6AHs?feature=shared

 

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