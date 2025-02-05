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05/02/2025

Mandy Lieu 周焯華昔日愛巢出租！西半山豪宅月租近13萬，2千呎空間情趣滿滿，大床與浴缸被鏡包圍，風水較弱

#打工仔 #影視娛樂 #豪宅 #銀主盤 #西半山 #mandylieu #珒然 #周焯華
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Text: wong lin lin rachel

　　太陽城集團（現改名為LET GROUP）創辦人周焯華（洗米華）昔日紅顏知己的Mandy Lieu，現與子女在英國歸隱田園。她在2021年被發現將所持有的西半山豪宅珒然2千多呎單位愛巢，抵押出售。單位後來以銀主盤形式放售，但一直未獲承接。單位近日轉售為租，終於成功以每月12.8萬元租出。代理把屋內環境拍影片上載至社交平台，豪宅內面貌曝光，兼公開了二人極有情趣的豪華生活。

 

 

　　Mandy Lieu 在2014年以9,132.6萬元FULL PAY購入單位，被指是她跟周焯華的「愛巢」  。2021年，周焯華捲入非法賭博風波後，Mandy Lieu將珒然抵押，向新濠博亞（澳門）股份有限公司借貸，新濠博亞隨後曾入稟本港高院，指Mandy Lieu拖欠按揭款項，要求收回所抵押的物業。

 

 

　　單位後來由債權人接管，2023年曾開價9500萬元推出放售，亦一度調低價錢但未有買家承接。早前單位轉售為租，以每月12.8萬元出租，呎租約60.3元，比巿價略低。Mandy Lieu 所屬單位，屬高層位置，飽覽維港景色，實用面積2,182平方呎，3房間隔。

 

 

　　日前，有代理公司把單位內環境拍攝影片，並上載至社交平台，雖然沒有指名道姓前使用者是誰，但影片首畫面則用了周焯華和Mandy Lieu的照片，並寫著，「昔日的愛巢，今日法拍房」。

 

 

　　豪宅內的環境，裝設豪華而且充滿生活情趣，弧形全落地玻璃巨大客、飯廳，而家中的設備亦用上優質產品，包括：Miele咖啡機、B&O音響等。單位內3睡房打通，面積約400平方呎，King Size大床，兼且有個圓形大浴缸。另設有巨型衣帽間，桑拿室等。

 

 

　　全個單位，最特別之處，豪宅內用了很多全鏡，King Size床上天花位置有圓型大鏡、床尾電視櫃、連接大浴缸旁都是鏡面牆。雖然鏡面能使單位視覺顯得更寬敞，開揚，但在風水玄學上，對用家並不太好，因太多鏡令光線過度折射，造成能量混亂，使人容易感到焦慮，心緒不寧，對健康有很大影響。

 

　　至於，睡床附近亦不宜有鏡，除了光線折射影響睡眠質素之外，鏡屬金，會影響夫妻感情，容易有爭執、易招惹爛桃花，單身者感情不順。而裝鏡在天花板，令坐在下面的人很有壓迫感，長時間在這個環境下，容易精神不振。

 

 

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