【溫暖照片】攝影師鏡頭下 記錄了世間最美好的瞬間

最近，國外發起了一個「溫暖照片」分享活動，網友們紛紛上傳出自己拍的暖心照片，並附上每張照片背後的溫暖故事。





今天，美學匠整理了12張蘊藏美好的照片，與大家一同分享照片背後的暖心故事。









1) 一位網友的外公去世了，他在收拾外公的衣服時，發現一張外公寫給外婆的紙條，上面寫著「此生最值得紀念的事，就是這樣簡簡單單的愛著你 」。





簡單的幾句話，讓人不禁淚奔。



2) 在同一條路上拍攝的兩張照片，相隔六年。一次是初見的青澀，一次是愛的永恆。









3) 網友：我陪你長大，你陪我變老。爺爺，你永遠是我的最佳舞伴。





4) 一位盲人想在路邊叫出租車，可始終沒有出租車停下來。直到一位好心的女孩的出現，驅散了盲人的沮喪。





就是那麼一個簡單的舉動，能讓人感到滿滿的溫暖。







5) 他打算去救助站領養一隻狗，當別人都在選顏值最高的狗時，他選中了一隻腿有先天殘疾，耳朵又凍傷了的小狗。原因很簡單，他說：如果我不去領養牠，可能就沒人願意接受它了。你不完美，但依舊值得被善待。



