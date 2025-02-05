現場看以哈停火協議多脆弱

特朗普上任後第一位要見的外國元首便是以色列總理內塔尼亞胡，後者在本周忙於穿梭於白宮和相關美國官員之間，例如中東特使威特科夫等人。在以哈停火協議第一階段即將結束之際，外界好奇第二段階段有機會展開嗎？

就在這敏感時刻，我來到了以巴地區，了解兩個民族對停火協議的想法。可惜的是，加沙巴人的聲音微弱得可以。儘管在釋放人質方面，哈馬斯展示其強勢一面，他們仍然正在管治加沙，以色列沒能力消滅他們，但宣傳歸宣傳，哈馬斯無法主導停火協議第二階段，一切都要看以色列背後的美國取態。

特朗普顯然對加沙巴人的權利完全不放在眼內，他與內塔利亞胡在星期二（2月4日）會面時，兩人一唱一和，前者表示無法保證停火協議將會持續，後者則回應其極右戰時內閣的意見，務必要把哈馬斯連根拔起，達到最終勝利。言下之意，他對第二階段停火根本沒有興趣，戰爭才是選項。

特朗普提出清空加沙的巴人，正中內塔尼亞胡下懷。(AP)

至於特朗普，他視加沙如巴拿馬運河或格陵蘭，從他一貫的殖民者角度看世界。他提出把加沙巴人清空，要求埃及和約旦全部接收加沙人口，然後把加沙變成美國的囊中物，在該地發展他心中的地產項目。內塔尼亞胡無不擁抱特朗普的建議，可以說簡直正中他下懷。

特朗普的如意算盤，就是接管加沙，並推動其他阿拉伯國家和以色列關係正常化，重新與以色列攜手建立美國在中東地區的主導地位，從此巴人問題被擱置一旁，不再是必須要處理的問題。在特拉維夫，以色列人對此有兩極看法。有人質家屬質疑，沒有了停火第二階段，餘下的79名人質命運將何去何從？他們憤怒得大呼內塔尼亞胡下台。

在以色列特拉維夫的美國大使館外，有示威者促美國協助拯救仍在加沙的人質。(AP)

可是這聲音畢竟屬少數，更多的是同意消滅哈馬斯為首要任務，他們稱哈馬斯為邪惡怪物，一天與之為鄰，以國人民的生命都會受到極大威脅。較早前，以色列政府在前年10月7日出事地點的山坡上建立了觀景台，和加沙遙遙相望，好讓民眾在一個距離外觀看到戰況，以此激發民眾的戰鬥心。

我在觀景台遇上一名經濟系教授，他認為內塔尼亞胡的強硬手段是正確的，他說：「我們的領導層做對了，加沙那邊必須更換領導人。」談到餘下的79名人質，他聳聳肩，稱相信大部分已經不在了，毋須為他們令以色列政府縛手縛腳。

加沙遭以軍狂轟濫炸至滿目瘡痍，百廢待興。(AP)

作為經濟學者，他主張盡快清理巴人問題，全力發展經濟。自以哈開戰以來，以色列的經濟糟透了，因此當特朗普提出清空加沙，主力重建並推動多項經濟項目，以色列人為此歡呼。可悲的是，內塔尼亞胡不僅要清空加沙，還要清空西岸。目前西岸多個巴人城鎮受到以色列摧毀，變成第二個加沙，西岸巴人處境堪虞。

看特朗普和內塔尼亞胡的計劃，他們所進行的乃是徹頭徹尾的種族清洗，國際社會應如何回應之？