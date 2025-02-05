  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
容我世說
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

05/02/2025

現場看以哈停火協議多脆弱

#大國博弈 #容我世說 #特朗普 #內塔尼亞胡 #加沙 #停火協議 #哈馬斯 #以色列 #以巴衝突
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    每周更新

　　特朗普上任後第一位要見的外國元首便是以色列總理內塔尼亞胡，後者在本周忙於穿梭於白宮和相關美國官員之間，例如中東特使威特科夫等人。在以哈停火協議第一階段即將結束之際，外界好奇第二段階段有機會展開嗎？

 

　　就在這敏感時刻，我來到了以巴地區，了解兩個民族對停火協議的想法。可惜的是，加沙巴人的聲音微弱得可以。儘管在釋放人質方面，哈馬斯展示其強勢一面，他們仍然正在管治加沙，以色列沒能力消滅他們，但宣傳歸宣傳，哈馬斯無法主導停火協議第二階段，一切都要看以色列背後的美國取態。

 

　　特朗普顯然對加沙巴人的權利完全不放在眼內，他與內塔利亞胡在星期二（2月4日）會面時，兩人一唱一和，前者表示無法保證停火協議將會持續，後者則回應其極右戰時內閣的意見，務必要把哈馬斯連根拔起，達到最終勝利。言下之意，他對第二階段停火根本沒有興趣，戰爭才是選項。

 

特朗普提出清空加沙的巴人，正中內塔尼亞胡下懷。(AP)

 

　　至於特朗普，他視加沙如巴拿馬運河或格陵蘭，從他一貫的殖民者角度看世界。他提出把加沙巴人清空，要求埃及和約旦全部接收加沙人口，然後把加沙變成美國的囊中物，在該地發展他心中的地產項目。內塔尼亞胡無不擁抱特朗普的建議，可以說簡直正中他下懷。

 

　　特朗普的如意算盤，就是接管加沙，並推動其他阿拉伯國家和以色列關係正常化，重新與以色列攜手建立美國在中東地區的主導地位，從此巴人問題被擱置一旁，不再是必須要處理的問題。在特拉維夫，以色列人對此有兩極看法。有人質家屬質疑，沒有了停火第二階段，餘下的79名人質命運將何去何從？他們憤怒得大呼內塔尼亞胡下台。

 

在以色列特拉維夫的美國大使館外，有示威者促美國協助拯救仍在加沙的人質。(AP)

 

　　可是這聲音畢竟屬少數，更多的是同意消滅哈馬斯為首要任務，他們稱哈馬斯為邪惡怪物，一天與之為鄰，以國人民的生命都會受到極大威脅。較早前，以色列政府在前年10月7日出事地點的山坡上建立了觀景台，和加沙遙遙相望，好讓民眾在一個距離外觀看到戰況，以此激發民眾的戰鬥心。

 

　　我在觀景台遇上一名經濟系教授，他認為內塔尼亞胡的強硬手段是正確的，他說：「我們的領導層做對了，加沙那邊必須更換領導人。」談到餘下的79名人質，他聳聳肩，稱相信大部分已經不在了，毋須為他們令以色列政府縛手縛腳。

 

加沙遭以軍狂轟濫炸至滿目瘡痍，百廢待興。(AP)

 

　　作為經濟學者，他主張盡快清理巴人問題，全力發展經濟。自以哈開戰以來，以色列的經濟糟透了，因此當特朗普提出清空加沙，主力重建並推動多項經濟項目，以色列人為此歡呼。可悲的是，內塔尼亞胡不僅要清空加沙，還要清空西岸。目前西岸多個巴人城鎮受到以色列摧毀，變成第二個加沙，西岸巴人處境堪虞。

 

　　看特朗普和內塔尼亞胡的計劃，他們所進行的乃是徹頭徹尾的種族清洗，國際社會應如何回應之？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】陳茂波強調預算案將以節流為主，醫教開支、2元乘車、公務員薪酬，你最認同哪個節流方法？► 立即投票

我要回應
更多容我世說文章

你可能感興趣

#大國博弈 #容我世說 #特朗普 #內塔尼亞胡 #加沙 #停火協議 #哈馬斯 #以色列 #以巴衝突
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國關稅鎖國，中國智能開源

05/02/2025 16:23

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk