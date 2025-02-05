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05/02/2025

香港迪士尼樂園20周年奇妙派對︰全新城堡演出及歷年最大型Friendtastic!巡遊，5大精彩體驗今夏登場

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Text: Eunice Chow Photo: 香港迪士尼樂園度假區

　　香港迪士尼樂園度假區20 周年啦！今個夏天香港迪士尼樂園將舉行20周年奇妙派對，全年慶祝活動非常精彩吸引，包括全新周年限定城堡演出、歷年最大型巡遊及全新表演「Friendtastic!」、20周年限定版「迪士尼星夢光影之旅」，粉絲更要與換上全新20周年限定服裝亮相的米奇與好友、Duffy與好友打卡，以及留意一系列20周年限定主題美食和獨家精美商品！

 

 

　　香港迪士尼樂園20周年奇妙派對活動超豐富，一眾迪士尼朋友將悉心打扮，換上全新華麗派對服飾跟各位見面，陪大家由白天玩到夜晚！即睇以下五大精彩體驗焦點介紹。

 

五大精彩體驗︱1 全新周年限定城堡演出

 

　　米奇與好友、Duffy與好友及迪士尼公主將組成迪士尼星級陣容，齊集於奇妙夢想城堡前，以全新的周年限定城堡演出歡迎各位賓客。這場日間演出將集合強勁節拍及音樂、精彩舞蹈以及盛大的舞台效果。迪士尼朋友們亦會施展渾身解數，讓你投入活力四射的氣氛中，為日與夜的派對做好熱鬧的開場！

 

 

五大精彩體驗︱2 香港迪士尼開幕以來最大型巡遊表演 - 全新「Friendtastic!」

 

　　除全新的周年限定城堡演出外，最令粉絲期待的還有全新驚喜- 「Friendtastic!」巡遊表演，這將是香港迪士尼開幕以來最大型的巡遊表演，11架派對巡遊花車，以及11組大家喜愛的迪士尼朋友將於美國小鎮大街一起矚目登場。換上色彩鮮艷服飾的米奇老鼠、米妮老鼠以及他們的好朋友，將連同多位巡遊表演者與大家見面，配上目不暇給的特色裝置和富節奏感的音樂，帶領賓客一起隨歌起舞，盡情狂歡！

 

 

五大精彩體驗︱3 「迪士尼星夢光影之旅」20周年限定版

 

　　精彩節目由朝玩到晚！「迪士尼星夢光影之旅」20周年限定版夜間城堡匯演，為賓客帶來升級體驗，當中包括新增更多迪士尼故事片段、首度將沉浸式投影延伸至整條美國小鎮大街，以及全新的無人機表演，結合璀璨的光影和迪士尼魔法，好期待呀！

 

 

五大精彩體驗︱4 米奇與好友、Duffy與好友換新裝

 

　　為了這個派對，米奇與好友將聯同Duffy與好友齊齊換上全新20周年限定服裝亮相，而整個樂園更會換上主題裝飾，大家不可錯過多個打卡熱點。

 

五大精彩體驗︱5 全新20周年限定主題美食及精品

 

　　最後，怎麼少得粉絲必儲一系列香港迪士尼樂園20周年限定獨家精美商品，還有「相機食先」的主題美食。另外，度假區的三間迪士尼主題酒店將換上周年主題布置，提供不同的主題活動，每位入園的朋友都浸沉於這場慶祝盛典之中！

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