  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

05/02/2025

Netflix 韓劇浪漫片單：暖男朴寶劍回歸、孫錫久與金惠子譜婆孫戀！Disney+ 紀錄片揭開時尚尖端老佛爺 Karl 的誕生秘辛

#打工仔 #崔宇植 #IU #金惠子 #Karl Lagerfeld #Disney+ #Netflix #影視娛樂 #朴寶英 #朴寶劍 #孫錫久
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　匆匆忙忙過了新年，就緊接有浪漫的情人節和元宵佳節，Netflix和Disney+都陸續推出新戲，讓情侶煲劇過浪漫節日。今年韓劇清單片種類繁多，愛情、懸疑推理、驚悚、緊張刺激樣樣有。朴寶劍當兵後回歸演藝界，終於有新作品推出，他與IU主演的《苦盡柑來遇見你》成為最具話題劇集，將於稍後推出。至於Disney+除了有浪漫故事講「婆孫戀」之外，還有名人老佛爺Karl Lagerfeld走上時裝界頂尖的紀錄故事。

 

 

　　拍畢《青春紀錄》後，於2020年入伍的朴寶劍出現，終於有新作品。今次是繼《雲畫的月光》、《請回答1988》後，又一吸引之作。他與IU攜手主演的《苦盡柑來遇見你》，成為了今年的話題長劇作品。

 

　　《苦盡柑來遇見你》故事以1950年做故事背景，IU飾演的愛順生於濟州島，性格開朗而且聰明，一直向夢想進發。朴寶劍飾演的關植老實率直，一直陪伴愛順走過難關，共度不少重要時刻。  這劇即將在3月7日首播。

 

 

　　在Netflix公布2025年韓劇的清單上，趁著情人節期間上映，令人暖心又心動的有《我們的浪漫電影》，由崔宇植與朴寶英主演，故事講述兩位年輕人，既渴望愛情又想實現夢想，一開始在片場相遇，朴寶英飾演片場工作人員，崔宇植則是臨時演員，兩位都是熱愛電影，亦不介意為電影而從低做起，多次命運邂逅、最後二人相戀，彼此靈感的交合，相愛相守過程，互相療癒對方，充滿浪漫溫馨，即將在2月14日上架。

 

 

　　韓劇的愛情片劇情千變萬化，由孫錫久、金惠子主演的《比天堂還美麗》，即將在4月上架。這套劇二人大玩婆孫戀，金惠子飾演80歲的海淑，跟丈夫感情深厚。已成為銀髮族的她，依然美艷動人，當她去到天堂時，卻重遇丈夫，但丈夫則是30多歲的外貌，二人重逢展開有趣的故事。孫錫久排除萬難也想跟金惠子在這劇合作，演出這套催淚浪漫劇集。

 

　　至於Disney+ 方面，《卡戴珊家族》第6季（ The Kardashians Season 6 ）將會在2月上架，這個真人騷、豪門生活的故事，當以為卡戴珊家族已經不能走得更快時，他們卻將生活推向得超乎想像，這個家族的一切努力都不斷超越大家所期望。鏡頭之下，Kourtney、Kim、Khloé、Kendall與 Kylie處理極具爭議性的姐妹動態，這一切都於大家最喜歡的一家之主Kris的眼底下進行。

 

 

　　還有，傳記影集《造就卡爾拉格斐》（Becoming Karl Lagerfeld） ， 在1972年，Karl Lagerfeld 是一位38歲的成衣時尚設計師，對大眾來說幾乎無人不知。他與年輕的 Jacques de Bascher 的相遇，這位雄心勃勃且富有魅力的花花公子改變了一切。卡爾終於準備好與他的好友、高級定制天才 Yves Saint Laurent 及其強大的合作夥伴 Pierre Bergé 一較高下。魅力、自我鬥爭、奢華慶祝和毀滅性的激情：見證卡爾拉格斐如何成為傳奇。

 

 

　　最後更有《VOGUE時尚雜誌：90年代》In Vogue: The 90's 的紀錄片，時尚的 90年代是高級時尚走出伸展台，進入主流文化的10年。這部具有里程碑意義的系列節目，匯聚了來自時尚、電影和音樂界的A級明星，並有《Vogue》的Anna Wintour 和 Edward Enninful 的加盟，揭示了90年代最受矚目的時尚與流行文化瞬間的內幕故事。

 

　　

 

　　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #崔宇植 #IU #金惠子 #Karl Lagerfeld #Disney+ #Netflix #影視娛樂 #朴寶英 #朴寶劍 #孫錫久
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國關稅鎖國，中國智能開源

05/02/2025 16:23

大國博弈

高息定存 | 華僑銀行推新春港元定存優惠，88天或188天享...

03/02/2025 17:17

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk