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06/02/2025

王星直播：重提「賣豬仔」事件，願拍《孤注一擲》真人版做教科書，女友嘉嘉分享5大救人秘技

#打工仔 #孤注一擲 #詐騙案 #電影 #影視娛樂 #緬甸 #妙瓦底 #王星直播 #王星 #詐騙園 #王大陸 #王星事件
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Text: wong lin lin rachel

　　內地男藝人王星，早前被騙到泰國拍戲，實際被「賣豬仔」去到緬甸的詐騙園區工作，幸好最終獲救回家，平安過一個農曆年。他日前跟女友嘉嘉一起在網上做直播。期間二人教大家，若不幸遇到有關情況應該如何應對之餘，王星表示若有機會，希望拍攝真人版電影警惕世人，直情可以做電影《孤注一擲2》。

 

 

　　王星與女朋友嘉嘉一起做直播，由於被「賣豬仔」事件轟動了世界，直播一開始，吸引超過10萬網民收看，可見賣豬仔到詐騙園事件，仍受到公眾高度關注。王星被騙走去到緬甸，後來幸得醒目女友立即在社交平台發文求救並公開了事件，才可以快速地救到王星，網民形容為上演了「教科書式求救」。

 

 

　　這件「賣豬仔」事件，連同其他受害人的遭遇，像極了由王大陸、張藝興、金晨等人主演的電影《孤注一擲》。電影內容講述張藝興和金晨因為工作不如意，遇到機會去外地發展，卻原來遇上詐騙集團，被困在園區多時，二人受到多次殘酷虐待，最後用盡方法逃脫的故事。

 

 

　　在直播內，網民提議王星可以拍攝《孤注一擲2》分享經歷，他表示願意這樣做：「如果真的有機會的話，目的能達到對更多人的警醒、提高防範意識，我願意去做。」

 

 

　　王星能迅速被救回，最大功勞是女友嘉嘉奮身營救，她分享了若有人遇到相關情況，要立即冷靜應對，並提供5招救人方法：「先要讓自己冷靜下來，不要慌亂；二是要抓住黃金72小時；三是要想盡辦法，不能一條路行不通就放棄，多想幾條出路；四是要認真考慮收到的信息，防止被騙；五是救人要先自救，一定要保證自己的安全。」王星根據自身經歷，提醒網民提高危險意識，遠離危險環境。

 

 

　　王星與女友嘉嘉二人重逢，但仍然顧及其他人安全，王星安全後並沒有立即公開事情，他在直播內解釋，當時在園區大樓，有50位自己國家的人，所以回來後先了解事情發展狀況，為免講太多產生負面效果影響拯救其他人。而據他所知，有不少人已安全回家，亦有人已在回家途中。

 

 

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