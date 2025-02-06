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06/02/2025

2025情人節｜半島酒店歎甜蜜朱古力火鍋及專屬定制茶工作坊，獨特浪漫體驗

#Foodie What’s on #2025情人節 #情人節蛋糕 #情人節甜品 #半島酒店
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Text: olaf

　　下星期五便是2月14日情人節，想花點心思與另一半慶祝？在半島酒店咖啡廳歎個甜蜜又暖笠笠的朱古力火鍋又如何？即日至2月17日還可參加專屬定制茶工作坊，一價全包體驗創作茶飲、朱古力火鍋配香檳、心形朱古力和粉紅汽泡茶，這樣心思的情人節節目，夠晒浪漫溫馨。

 

　　不想為想情人節節目和禮物煩惱，在酒店體驗名茶創作於自己的茶飲工作坊，然後歎個手工糕點和雙重朱古力火鍋，還伴隨香檳，滿足又浪漫；跟著還有靚靚心形朱古力禮盒和一瓶半島粉紅汽泡茶，延續這溫馨時刻，讓你的情人更心滿足！

 

手工糕點、雙重朱古力火鍋 每兩位368 港元（另加一服務費）

以70%絲滑朱古力製成，搭配新鮮士多啤梨、精選美點、意式雪糕及紅寶石色紅桑子朱古力醬

 

專屬定制茶工作坊 每兩位1,314港元

 

　　以半島的名茶創作屬於自己的茶飲，體驗包括兩位工作坊、朱古力火鍋配香檳、心形朱古力一盒及一瓶半島粉紅汽泡茶。

 

開心果士多啤梨撻98港元 / 紅桑子慕絲 98港元 / 紅桑子慕絲蛋糕 468港元

 

嚐味心形朱古力 388港元（八粒裝禮盒 - 海鹽焦糖、紅桑子、榛子、黑芝麻）

情人節朱古力系列：出自皇家授權工匠之手，以黑朱古力包裹著海鹽焦糖 手工製作的心形朱古力。

 

Info

半島精品店、半島咖啡廳

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道半島酒店商場

電話：2696 6969

營業時間：10:00am-7:00pm

網址：https://www.peninsulaboutique.com/hk/

 

半島精品店銅鑼灣崇光百貨公司期間限定店 

地址：銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨公司B2層26D 號舖

營業時間：10:00am-10:00pm

 

半島精品店香港國際機場店

地址：赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E144號鋪（「心繫香港」零售區域內）

電話：2812 0421

營業時間：7:00am-10:00pm

 

半島精品店香港國際機場店期間限定店

地址：新界赤鱲角香港國際機場一號客運大廈第七層離港層7E126E號鋪

電話：2371 0148

營業時間：8:00am-9:00pm

 

 

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