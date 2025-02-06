元宵好去處︱尖沙咀6米高大型宮燈及錦鯉花燈，周五起宵綵燈會猜燈謎及熊貓花燈打卡

新春元宵將至，預祝大家甜甜蜜蜜，康文署即日起至2月16日在香港文化中心露天廣場舉行春節綵燈展《華燈‧傳承》，有多個大型彩燈紮作，2月7日至12日亦會舉行元宵綵燈會，屆時有豐富的節目如歌舞表演和現場競猜燈謎環節等。

由康樂及文化事務署主辦的春節綵燈展《華燈‧傳承》今日 （一月二十三日）起於香港文化中心露天廣場舉行。

尖沙咀露天廣場的水池上豎立著一盞約六米高的大型宮燈，綴以牡丹和喜鵲，宮燈四圍亦擺設了天燈、鯉魚和荷花造型的綵燈，充滿節慶的歡樂氣氛。綵燈展的亮燈時間為每日下午六時至晚上十一時。

由本地資深紮作師傅冒卓祺先生製作的傳統花燈《燈魚躍動‧歲歲豐盈》，寓意年年有餘。

綵燈展另一亮點是《燈魚躍動‧歲歲豐盈》花燈，由非物質文化遺產辦事處策劃，資深紮作師傅冒卓祺製作，其設計概念源自傳統年畫。花燈的主角錦鯉和金魚在水池上躍動，寓意年年有餘。錦鯉和金魚與兩隻穿著長衫的小醒獅在嬉戲，一隻小醒獅手持籤筒，另一隻愉快地手持揮春，為新年祈福。

由康樂及文化事務署主辦的春節綵燈展《華燈‧傳承》今日 （一月二十三日）起於香港文化中心露天廣場舉行。

中央展出璀璨奪目的六米高大型宮燈。

2月7日至12日在香港文化中心舉行的元宵綵燈會，大家除可璀璨的綵燈打卡外，亦可欣賞歌舞表演、霹靂舞、舞獅、樂隊表演和現場競猜燈謎環節等。同場展示不同動物造型的璀璨綵燈，包括色彩繽紛的孔雀、活潑可愛的熊貓和松鼠，與市民喜迎蛇年，祝賀大家如意吉祥。

「青年之夜」及「綵燈晚會」則備有各種富中國文化特色的舞台表演及活動，包括貴州文化演藝集團的民族歌舞及綜合表演、競猜燈謎、共融演出及舞獅表演等，與大眾共慶新春。

春節綵燈展《華燈‧傳承》

日期︰即日至2月16日

地點︰香港文化中心露天廣場

元宵綵燈會

日期︰2月7至12日

地點︰香港文化中心露天廣場及大堂

查詢︰2591 1340

詳情：www.lcsd.gov.hk/tc/cpo/lanterncarnival.html