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06/02/2025

國泰「玉衡堂」頭等貴賓室 品嘗多款「卅二公館」招牌名菜：陳⽪燴和⽜、⿂香蝦球、黑松露芫荽涼拌走地雞

#卅二公館 #香港國際機場 #頭等貴賓室 #玉衡堂 #CX #travel news #國泰 #機場貴賓室 #去旅行
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Text: Katty Wu

　　國泰於香港國際機場內有多個貴賓室，就算未試過過，都應該聽過國泰貴賓室的餐飲非常出色，尤其是頭等貴賓室。多年來，國泰都與香港不同的知名食府合作，為客人提供高質的美食，而最新登場的合作伙伴，是享譽全球的高級食府「卅二公館」。

 

由即日起，客人可以於「玉衡堂」頭等貴賓室享用多款由「卅二公館」精心設計的經典名饌及特色地道中菜。

 

　　「玉衡堂」頭等貴賓室的每月餐單，由即日起，已加入與「卅二公館」精心設計的菜式，多款「卅二公館」招牌名菜將輪流登場。餐單會因應時令而作出調整，提供融合創新元素的精緻中式美饌，彰顯香港素有美食之都的稱譽。

 

　　國泰顧客體驗及設計部總經理羅穎怡表示：「卅二公館是享譽全球的高級食府，以其巧製創新的烹調手法，以及致力提供正宗中菜的理念，備受讚賞。這與國泰竭盡所能追求卓越品質及服務不謀而合。我們希望透過與屢獲殊榮並有著共同理念的優秀品牌合作，為顧客呈獻難忘的餐飲體驗。」

 

　　卅二公館聯合創辦人巫翊鳴表示：「我們為是次合作精心設計了一套既體現卅二公館的美食精髓，同時特意為國泰講求品味的客人悉心打造之餐單。每道佳餚皆配合貴賓室的優雅環境而重新演繹，當中包括我們深受歡迎的著名菜式 『蟹肉脆球』和『紅油抄手』，以及受香港多元飲食文化啟發的新菜式。我們著重提供真實反映傳統且具創意的體驗，讓顧客感受卅二公館一直以來將傳統烹飪技藝與現代風味融合。」

 

頭盤

 

　　顧客可品嚐「芝麻素脆鱔」、「燒椒醬伴⾖腐」或「蟹肉脆球」，每道餐前小點都巧妙地融合了不同的口感和風味，令人忍不住一口接一口，更期待緊接下來的菜式。

 

　　餐單提供一系列川菜中清鮮醇濃並重的頭盤，其中「川味口水雞」，將嫩滑的走地雞肉結合花椒獨特的麻辣風味和辣椒醬的辛辣。

 

　　同樣滋味的還有「紅油抄手」，內餡為免治豬肉，淋上香辣濃郁的醬汁，香辛味和肉鮮味互相輝映恰到好處，讓人每一口都欲罷不能。

 

　　「黑松露芫荽涼拌走地雞」完美呈現優雅平衡的口味。黑松露醬汁的土壤香氣襯托著鮮嫩多汁的雞肉，新鮮的芫荽則為菜式添上芳香味道。

 

川味口水雞

 

黑松露芫荽涼拌走地雞

 

紅油抄手、避風塘銀鱈⿂

 

主菜

 

　　「陳⽪燴和⽜」用上肉質鬆軟入口即化的和牛，味道濃厚豐腴，而獨家配方的陳皮醬為菜式增添一絲清爽的柑橘味，散發著淡淡的辣椒和橘子芳香。卅二公館致力將傳統中菜的烹調技巧與現代技藝結合，以彰顯其創新精神。

 

　　「避風塘銀鱈⿂」散發著濃郁的炸蒜和紅辣椒香味，外表炸至金黃酥脆的鱈魚柳，內裏肉質仍保持嫰滑。這道菜式以避風塘風格烹煮，鮮味和辛辣香濃交織，體現水上人的生活風情。

 

　　「⿂香蝦球」特意為海鮮老饕炮製。肉質鮮嫩多汁的蝦球，配以醃酸薑及味道濃鮮的豆瓣醬，讓菜式中的鹹甜辛辣完美融合。

 

黑松露芫荽涼拌走地雞、陳⽪燴和⽜

 

⿂香蝦球

 

飲料

 

　　特製的開胃酒進一步躍升美食之旅的體驗。凍檸檬茶是香港最受歡迎的飲品之一，將茶混合黑加侖子份外清爽可口，然後加入龍舌蘭酒和利萊白麗葉酒，使之芳醇怡人。以台灣珍珠奶茶中的珍珠為靈感，開胃酒加入羅勒籽，提供更精緻和健康的選擇。

 

開胃酒

 

「玉衡堂」頭等貴賓室

網址：按此

 

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