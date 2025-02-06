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06/02/2025

大S客死異鄉：玄學家區仲德建議為亡者點燈引路，骨灰安放家中須知處理方式

#流感高峰期 #影視娛樂 #骨灰 #小S #肺炎 #徐熙娣 #具俊曄 #徐熙媛 #大S #破地獄 #逝世
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Text: wong lin lin rachel

　　台灣女藝人徐熙媛（大S）農曆新年與一家人去日本旅行期間，因患上流感併發肺炎，終告不治在逝世，終年48歲。家人已將她的遺體於日本火化，並在昨日（5日）由徐媽媽、妹妹徐熙娣（小S）、丈夫具俊曄等人陪同下，乘搭私人飛機回到台灣。根據台灣傳媒報道，具俊曄擁著徐熙媛（大S）骨灰，沿途泣不成聲，我見猶憐。他直接把骨灰帶回住所，令太太終於回家了。而有不少網民也會好奇或疑問，客死異鄉，怎樣安排亡者能順利回生長的地方，玄學家區仲德師傅接受本網Etnet訪問，提供了相關資訊。

 

 

　　由於徐熙媛（大S）離開的消息太突然，令不少人感到驚訝，也跟她的家人一樣傷心不已。她的遺體於日本火化後，由家人把骨灰帶回台灣，並在本月5日終於回家，家人抵達機場後，為避開傳媒，工作人員以「遮陣」阻檔傳媒鏡頭。

 

 

 

　　據台灣傳媒報道，徐熙媛（大S）丈夫具俊曄沿途泣不成聲，直接抱著太太的骨灰回家。而妹妹徐熙娣（小S）和家姐姊妹情深，同樣難以接受親愛的姊姊離開的事實，她同樣想徐熙媛（大S）的骨灰放在家，可以每天都看到姊姊，有時可以跟對方對話，最重要的是她不忍心家姐孤單地一個人，故安放骨灰罈在家中。

 

 

　　就著徐熙媛（大S ）離世一事，有不少網民都會好奇或疑問，若大吉利是不幸客死異鄉，可以怎樣做才能夠幫助亡者，得以順利回到原本居住的地方？
玄學家區仲德師傅接受本網Etnet訪問時，提議：「其家人或朋友若能為亡者在佛寺點燈，佛菩薩會為人指路；因佛前供燈，可令亡者立即得到四種光明：太陽光明、月亮光明、天人光明、佛的光明而作出引路明燈。」

 


玄學家區仲德師傅

 

明燈引路，是可以令亡者遠離痛苦與危險：

 

1）曾貪念重者不會見到餓鬼等恐怖境象，讓亡者遠離惡業，轉生淨土；

 

2）曾瞋恨心重者可免在亡者死後免墮入油鍋受痛苦；

 

3）曾痴心重者會處於暗黑之中，在路途有人提燈帶路，令她遠離危險；

 

4）驕慢者可免除聽到妖魔鬼怪恐怖聲，令亡者不生瞋恨心而不墮落；

 

5）疑心重者可免除亡者看見兵器傷害而受痛苦。

 

　　區仲德師傅更表示，若能立即在佛前點49盞燈，此燈能指引神明的走向；令亡者不再惶惶無依，往生極樂世界。供燈功德是使亡者身在光明之中，避開兵刃的加害之苦。

 

　　另外，若要超渡亡靈，亦可以做不同的法事：「超渡，亦稱為超薦、薦拔、追薦、拔度，為亡者祈求冥福的法事。是幫助亡者解脫苦難，到達更好的境界，期盼良好的下輩子，希望亡者獲得安寧。通過超渡、拔度幽牢地獄，積夜寒鄉，三途五苦，餓鬼死魂，令悉見光明」。而這些儀式中會包括破地獄的儀式，令亡者離苦得樂，更祈望亡靈能登天成仙。

 

 

　　至於把亡者骨灰由外地運送回居住地方，區仲德師傅提議，可以把亡者常穿的衣服及喜愛飾物包蓋住骨灰盅一同送往，期間，不可議論亡者前生往事。下葬儀式的時間擇日是以往生者之日，再結合宜忌及家人的利弊為測算條件。

 

　　現時具俊曄把徐熙媛（大S）的骨灰放回家中，其實亦有不少人由於過於不捨亡者，都想把骨灰放在家中，但以傳統社會，對這個做法有不同的概念，區師傅師傅表示家人可以把亡者的骨灰放於家中：「絕對可以的！只要家內的所有不同宗教神佛用紅紙遮蓋著。」以這個方法，亡靈就可以自由出入。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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