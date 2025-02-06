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06/02/2025

求籤者不是局長，不用換人

#本港樓市 #地產 #求籤 #樓市亮話 #看透樓市
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　大年初四早上回到公司，與同事拜年及食開年飯，有同事話，今年又是中籤，睇落香港仲有排捱。我話大家不用灰心，人定勝天，如果一支籤可以定香港生死，大家就唔使做。求籤只是攞一個安心，不過，如果連續8年都是求得中籤，應該考慮換人。就好似賭場，當一張賭枱連續輸錢，賭場就會換荷官。雖然換荷官未必可以反敗為勝，但起碼嚇到賭緊錢的人唔敢落大注，賭場輸少啲。換人求籤，如果仍然是中籤甚至是下籤，就可以話一切都是天意，但如果唔換，就會被人話求籤者的自身不好，又如何可以替香港求一支好籤？

 

　　有同事話，求籤好似是世襲，唔可以替換。同事此言差矣，唔係世襲，而是求籤者擔心，如果換人之後，接替的人為香港求得一支好籤，繼而香港經濟轉好，股市樓市反彈，現有的求籤者就英名盡喪。況且，求籤者又唔係局長，不用問責，就算為香港求得下籤又如何，無人可以將他們替換。

 

求籤只是求一個安心，不能夠定香港生死。(Shutterstock)

 

　　其實，風水師又唔係睇香港睇得咁差，不過同地產有仇。有風水師話，今年香港甚麼行業都好，除了地產。老實說，我都唔明白點解風水師咁講，地產好，有樓的人有一筆資金可以投資、可以消費，如果地產唔好，投資消費都會減少，又點會出現各行各業都好，除了地產？所以，唔係有仇，都唔知點樣解釋。

 

　　同事話有人問DeepSeek今年香港樓市，DS話信我好過信玄學家。我話今年樓市有10%至15%升幅，行家都唔相信，他們話樓市會升，不過唔會升咁多，而玄學家話今年樓價會跌兩三成，聽到都驚。

 

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