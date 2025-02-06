求籤者不是局長，不用換人

大年初四早上回到公司，與同事拜年及食開年飯，有同事話，今年又是中籤，睇落香港仲有排捱。我話大家不用灰心，人定勝天，如果一支籤可以定香港生死，大家就唔使做。求籤只是攞一個安心，不過，如果連續8年都是求得中籤，應該考慮換人。就好似賭場，當一張賭枱連續輸錢，賭場就會換荷官。雖然換荷官未必可以反敗為勝，但起碼嚇到賭緊錢的人唔敢落大注，賭場輸少啲。換人求籤，如果仍然是中籤甚至是下籤，就可以話一切都是天意，但如果唔換，就會被人話求籤者的自身不好，又如何可以替香港求一支好籤？

有同事話，求籤好似是世襲，唔可以替換。同事此言差矣，唔係世襲，而是求籤者擔心，如果換人之後，接替的人為香港求得一支好籤，繼而香港經濟轉好，股市樓市反彈，現有的求籤者就英名盡喪。況且，求籤者又唔係局長，不用問責，就算為香港求得下籤又如何，無人可以將他們替換。

求籤只是求一個安心，不能夠定香港生死。(Shutterstock)

其實，風水師又唔係睇香港睇得咁差，不過同地產有仇。有風水師話，今年香港甚麼行業都好，除了地產。老實說，我都唔明白點解風水師咁講，地產好，有樓的人有一筆資金可以投資、可以消費，如果地產唔好，投資消費都會減少，又點會出現各行各業都好，除了地產？所以，唔係有仇，都唔知點樣解釋。

同事話有人問DeepSeek今年香港樓市，DS話信我好過信玄學家。我話今年樓市有10%至15%升幅，行家都唔相信，他們話樓市會升，不過唔會升咁多，而玄學家話今年樓價會跌兩三成，聽到都驚。