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07/02/2025

2025年的五個「要」（有片）

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  • 林本利

    林本利

    理大會計及金融學院前副教授
    曾編寫多套教科書及理財書藉
    現為活道教育中心創辦人兼校監
    林Sir49歲財務自由，享受退休生活；閒來開班講學，分享投資理財心得。

    一本萬利

　　各位讀者，祝大家新年快樂、身體健康！農曆新年假期前，我在本欄分享了2025年的五個「勿」(Don'ts)心得，今次就談談五個「要」(DOs)，希望大家能善用財富，做好投資，蛇年一本萬利。

 

Do No.1：善用Excel理財

 

　　每年年底（如2024年12月31日），我都會以Excel表格，記錄自己所持有的資產，包括股票、債券、外幣和物業的收市價格，以便清楚計算過去一年投資回報。很多人可能只會記錄買入時的價格，但隨著時間流逝，其實很難總結自己每年的投資組合表現。

 

　　大家要好好使用Excel表格理財，以股票為例，清單內的項目可以包括去年底收市價、持股數量、股息及現價等，以便計算出今年的投資回報。入市前可考慮不同指標，包括北水持股佔比、大股東持股佔比、預測市盈率和股息率等。由於港股通去年流入規模超過8000億港元，今年建倉一定要鎖定一些「北水」會買的股份。

 

用Excel表格理財，能清楚計算過去一年投資回報。(Shutterstock)

 

Do No.2：自己揀股買股

 

　　港股2024年終止四連跌，恒指去年上升17.7%，但基金經理的表現欠佳。以強積金(MPF)港股基金為例，由基金經理揀股的主動基金，全都跑輸盈富基金(02800)的21.7%，所以坊間有「基金經理長期跑不贏馬騮擲飛鏢揀股」的戲言。我去年推介的15隻港股組合，錄得30%回報；至於8隻美股組合更賺33.7%，跑贏所有強積金基金。

 

　　過去5年，我推介的「美股三寶」，包括追蹤標普500指數的VOO或SPY、追蹤納指100的QQQ，以及巴郡B股(BRK.B)，年年都跑贏大市，去年亦不例外。所以記住，一定要學好投資，自己揀選值得投資的股票，好過倚靠基金經理揀股。年初持倉至少要有六、七成，剩下約三成資金用來趁低吸納。1月中恒指跌穿19000點，由之前高位21000點下挫超過10%，正是低吸時機。

 

Do No.3：長期持債收息

 

　　投資組合應該有一定比率是債券，特別是退休人士，需要有被動收入用作生活支出。2020年至2022年，美國大搞量寬(QE)，10年期債券息率偏低，只得1至2厘，不值得入市。自美國聯儲局2022年下半年大幅加息後，我不時建議學生，當長期債券息率升上4厘以上時，便值得入市買債，包括認購A級企業債和美國國債。

 

當美國10年期債息升越4厘，便值得入市購買。(Shutterstock)

 

　　美國10年期國債孳息率長期平均約3.8厘，自特朗普當選總統後，由去年9月3.6厘低位重上4厘，高見4.8厘，可考慮買入並長期持有。在bondsupermart.com網站，可以隨時查看債價和息率，而滙豐、恒生、花旗都可認購相關債券，入場費7萬美元。但千萬記得，債券不是用來炒賣，而是長期持有用來收息的。

 

　　就強積金而言，年輕人應選擇美股或環球股票基金，後者持股分散在不同國家，風險相對較低，但長期回報就低於美股基金。臨近退休人士則可選擇核心累積基金，六成股四成債，長期平均回報都有7%。

 

Do No.4：看油價買油股

 

　　如果對油價長期平均在70美元水平有信心的話，應考慮趁油股股價回落入市，例如購入中海油(00883)和中石油(00857)，兩隻股票的息率都很高，有7至8厘。因為70美元水平是過去一段長時間的平均位，低過70美元時，不利於石油出口國；高過70美元時，則不利於石油進口國。

 

　　當然要知道油價波動很大，連帶油股股價波幅亦大，投資者要有心理準備。油價曾經試過在2020年4月跌至負數（負40美元），而在2008年7月亦曾經升至147美元。

 

油價70美元是過去一段長時間的平均水平 (Shutterstock)

 

Do No.5：外匯有需要則買

 

　　在我看來，外匯並不值得長期投資，因一種貨幣相對於另一種貨幣的滙率，時升時跌，屬「零和遊戲」，長期只能賺息。不像持有股票，長揸可以「財息兼收」，即是賺到股息，兼且股價上升。

 

　　因此購買外幣，應秉持有實際需要時就趁低買的大原則。例如，澳元兌港幣過去10年的平均價約5.6港元，早前跌穿4.9港元，出現的機率僅2.3%，倘若有實際需要，就可以趁低買入，用作外幣定存。同樣，早前英鎊兌港幣跌穿9.5港元，亦遠低於過去10年平均價約10.3港元，處於最平的十幾個百分點位置。

 

　　美匯指數1月中曾高見110，已是過去10年平均水平98的兩個標準差以上，意味美元位於最強的2%至3%位置，其他貨幣相對疲弱。關於外匯走向，我將在日後的專欄再作分享。

 

 

 

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