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07/02/2025

香港龍華酒店：碩果僅存的園林餐廳，歷史價值珍貴，第三代接棒延續傳承回憶

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Text: Monica Photo: Joy

　　龍華酒店座落於沙田下禾輋村，遠眺即見其大字招牌與紅牆建築，其中最具標誌性的「四方樓」更從1938年屹立至今。建築原為私人住宅，後改建成酒店，現為香港碩果僅存的園林餐廳，由鍾氏家族世代經營。店內除了庭園外，還設有兒童遊樂場、小型動物園及麻雀亭等多元化遊樂設施。龍華酒店歷年來接待過李小龍、唐滌生、金庸、彭定康、蔣經國等名人，至今仍是沙田區的重要地標。

 

 

　　創辦人鍾秀長與妻子陳潤章二十年代從東莞移居香港，三十年代先後開辦銀號、洋行、醬油廠、冰室等。後因鍾秀長欲娶二房，陳潤章一怒之下離家，在沙田下禾輋村買下大片土地，於1938年建成一座雙層別墅，因其方正的外型被街坊稱為「四方樓」。其後夫婦二人言歸於好，並將別墅發展為龍華酒店，於1951年正式開業。酒店時期的龍華除了提供住宿及餐飲服務，亦先後增設園林、兒童遊樂場、小型動物園、麻雀亭、舞池等。直至1985年，龍華因應消防條例規定而停止酒店業務，改為純食肆經營。

 

龍華酒店的四方樓，上層就是當年酒店的客房。

 

　　沙田海尚未填海時，龍華酒店依山傍水，環境清幽，漸成文化創作園地。金庸、唐滌生、胡文森都經常前來下榻，據悉金庸就在長住期間創作《書劍恩仇錄》。龍華亦是香港電影的熱門取景地，不少粵語片都在此拍攝，所以粵劇名伶如紅線女、任劍輝、芳艷芬，以及演員張活游、曹達華、胡楓、謝賢、陳寶珠、蕭芳芳等都曾造訪龍華。李小龍也曾在四方樓的天台練武，設計武術動作。即使到千禧年後，依然有許多作品於龍華取景，包括《買兇拍人》、《樹大招風》，及最近的《填詞L》。

 

朱維德先生（中）、第二代負責人鍾鑑檸先生（右）。照片由龍華提供。

 

　　以前龍華還扮演了另一個角色——偷渡客的「跳車站」。由於昔日新界地區入夜後漆黑一片，偷渡客往往要靠龍華作指標，一是龍華酒店燈光火著，有燈光就代表已到達香港境內，二是火車駛至酒店對出的轉彎位就必須減速，因而成為常用的跳車站，有人更歪打正著成為龍華員工。

 

　　隨著獅子山隧道通車，賓客漸多，再到八十年代酒店業務停止營運後，餐廳生意更見興旺。龍華酒店以紅燒乳鴿打響名堂，與生滾雞粥、山水豆腐花同為招牌菜式，曾創下一日售出數千隻乳鴿的紀錄。又因有自家農場飼養家禽，雞鴿都是即叫即劏。可惜2000年前後禽流感肆虐，政府收緊活禽規定，現在乳鴿都必須經由中央屠房處理，原有養鴿場被迫關閉，轉為由深圳養鴿場供應。

 

 

　　2024年起，第三代鍾盷延開始協助經營。鍾盷延雖在瑞士出生長大，但深感餐廳歷史價值可貴，表示會致力延續傳承。龍華酒店憑著其多元化的營運模式自成一格，又開放場地供文化娛樂產業使用，承載著無數食客的點滴回憶。惟目前飲食業環境堪虞，期望新一代的加入能為這間老字號延續傳統之餘，亦能帶來新景象。

 

參考資料：

1. 韋然（ 2008）。《黃花紅酒醉龍華》。萬里機構。

2. 新城財經台（2018年08月1日）。〈金漆招牌 - 龍華酒店〉。取自https://www.metroradio.com.hk/Campaign/2017/104/Prestigious_Brands/content_11.html

 

創於：1938年

經營：酒家

地址：香港新界沙田下禾輋22號

 

 

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