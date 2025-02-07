香港藝術三月預告：西九M+畢加索作品展免費入場，香港故宮文化博物館新展及藝術公園好玩裝置及透明泡泡

一年一度的「香港藝術三月」即將舉行！全港不同文化藝術機構將共同呈獻過百項文化藝術活動。西九文化區將推出「香港藝術三月」網站，今年焦點展覽必是香港歷來舉辦最大型的畢加索作品展，而M+將於3月9日免費開放標準門票展覽。另外，西九家 FUN 藝術節將橫跨復活節舉辦，好啱一家大小互動體驗藝術樂趣！

西九「香港藝術三月2025」全新網站，透過與康樂及文化事務署、多家本地文化機構、藝術展會、畫廊和拍賣行等合作，推出一站式平台分享於3月份舉行的主要文化藝術節目資訊，涵蓋世界知名的藝術展會、博物館高峰論壇、展覽、藝術節、放映和表演藝術節目。網站將於2月14日上午11時正式啟動，展示過百項於香港舉行的文化藝術活動資訊。

香港藝術三月網站

www.artmarch.hk

三大焦點展覽

1. M+ 香港歷來最大型畢加索作品展

香港藝術三月的重頭戲為於M+西展廳向公眾開放舉行的「香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話」#特別展覽。3月15日起展出六十多件西班牙藝術大師巴勃羅．畢加索的傑作，來自全球畢加索作品收藏規模最大的巴黎國立畢加索藝術館，是次是香港歷來舉辦最大型的畢加索作品展。

巴勃羅．畢加索 《多拉．瑪爾肖像》1937年 油彩布本 巴黎國立畢加索藝術館 © Succession Picasso 2025 圖片：© GrandPalaisRmn (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

同場亦展示逾八十件出自三十位亞洲及海外亞洲藝術家之手的M+藏品系列，是巴黎國立畢加索藝術館收藏首次與亞洲博物館藏品同場展示及對話，讓觀眾探索畢加索對於亞洲歷久彌新的影響力，以及他與亞洲的聯繫。展覽由M+與巴黎國立畢加索藝術館共同主辦，與法國五月藝術節聯合呈獻，亦是2025年法國五月藝術節之開幕節目。

田名網敬一《畢加索〈母子像〉之悅樂118號》2020／2021年塑膠彩布本 由NANZUKA借出尚待完成收藏程序© 田名網敬一 圖片由NANZUKA提供

巴勃羅．畢加索《海邊的人像》1931年油彩布本 巴黎國立畢加索藝術館© Succession Picasso 2025圖片：© GrandPalaisRmn (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau

香港賽馬會呈獻系列：畢加索──與亞洲對話

日期︰2025年3月15日至2025年7月13日

位置：M+二樓西展廳

正價門票：港幣240元、特惠門票*：港幣120元

大小同樂 - 二人同行（一位成人及一位小童）#：港幣300元

大小同樂 - 三人同行（兩位成人及一位小童）#：港幣480元

為慶祝「藝術三月」，M+將於2025年3月9日（星期日）免費開放標準門票展覽。當日博物館的開放時間為上午10時至下午6時，訪客可免費參觀標準門票涵蓋的所有展覽，毋須提前預約。

M+ 免費開放標準門票展覽 攝影：Winnie Yeung @ Visual Voices圖片由M+提供

M+同期展出的「李明維：如沙的格爾尼卡」，將於3月8日（星期六）起於展演空間展示大型裝置並舉行展演。畢加索經典之作《格爾尼卡》（1937），描繪西班牙內戰的殘酷境況，李明維以此為出發點，利用沙粒這種象徵無常和不穩定的物料來重現該畫作。

李明維《如沙的格爾尼卡》2006年至今台北市立美術館「李明維與他的關係：參與的藝術展演現場」2015年 圖片由台北市立美術館提供

這幅精心繪製的作品參照了在世界各地的原住民和宗教傳統中出現的沙畫。臨近展覽尾聲，將會上演一場現場展演，邀請觀眾在沙畫上行走。其後，四名表演者將隨意移動，輕掃沙粒，在摧毀畫作的同時，也創作新的圖像。

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