英國啟動香港問題國際化，與美國合力打造衝突前沿

圍繞著「北約東擴」，美俄兩國由1996年的聖誕節，一直吵到了1997年的元旦假期。元月5日，亦即新年的第一個周日，我從住所對面街的雜貨店(corner shop)買回來一堆周報翻看。居然在《星期日泰晤士報》上，看到一篇「耳目一新」的社論。

美國國會在97年開始推出針對香港的一系列立法（資料圖片）



自從中英就香港交接問題產生爭拗以來，英國媒體一般都用悲觀的調子，也就是現在所說的「灰鏡」來展開大敘事，而這篇社論的題目卻是《香港的希望》(Hope for Hong Kong)。社論首段寫道：



中英吵架的時間正在流失



「在有關香港後殖民安排的問題上，可供中英之間吵架的時間正在飛快流失。香港將在6月30日回歸中國，對此已經沒有多少值得爭執之處。威爾斯親王已準備好前赴交接儀式，皇家郵輪也已整裝待發。在雄踞香港繁華商業中心的港督府，彭定康夫婦很快就要收拾細軟。他們的愛犬，威士忌和梳打，將要重新適應不那麼潮濕的天氣。至於女王留下的其他事物，生活會照常，改變將微乎其微。」



社論羅列了中英兩國政府在接交問題上餘留的，諸如立法安排等種種矛盾，在維護了英方立場的同時，卻破天荒為中方做了三點：一是英方在殖民管治香港時間，並不是政治改革的積極推進者；二是英方在未經北京同意下改變立法安排，過程欠缺透明；三是中方對香港首屆特區政府的人事安排，包括首任特首由瞭解西方的董建華出任，有助於香港保持延續性。



社論結尾寫道：「中國目前的挑戰，是如何超越英國，繼續為香港謀福利，雖然前路有危險，但也有可供審慎樂觀的理由。」此時距離香港政權交接儀式只剩大半年，雖然北約東擴仍舊是英國報章新聞的主軸，但有關香港的消息終於也開始頻繁地出現。有趣的是，相當一部分報道並非發自香港，而是來自英國報章駐華盛頓的記者。



美國保守派主張以香港為衝突前沿



就在1997年元月下旬，有關克林頓政府如何處理香港問題的報道出現在英國報章上。這一波報道的要點，是克林頓主張對華交往(engagement)，因此試圖避免涉足香港問題，但此舉引起了國會內，跨黨派參、眾議員的不滿。英國媒體特別指出，美國保守派政治勢力及輿論主張，以香港為主要前沿，對中國發起圍堵戰，甚至重大衝突(major confrontation)。



雖然克林頓的國務院並不樂於聽從國會指揮，但國會將在年內通過一系列針對香港的立法。英國《泰晤士報》駐華盛頓記者哈姆斯(Tim Hames)在其報道結尾寫道：「克林頓政府不喜歡上述雜音，但白宮奈何不了國會立法。屆時，香港將成為美中關係的繫鈴羊(bellwether)，並成為兩國間最有可能導致摩擦的原因。」



繫鈴羊也就是頸上繫著鈴鐺，走在羊群前面的領頭羊。目睹這波報道，我強烈感覺到香港面對一個新的狀況 - 英國的部分政治勢力，尤其是保守黨政府，有感在對華爭拗的過程中力不從心，似乎有意改變過去由中英雙邊處理香港交接的慣常做法，改為將香港問題「國際化」，與美國的保守派政圈合力推動將香港變成對華衝突前沿。



香港問題國際化



我認為這個變化對香港極其危險，以下是我當時發回香港的評論節錄：



「英國呼籲美國插手香港事務，說明英方在1997年後能否繼續影響香港事務的問題上，感到心有餘而力不足，因此在必要時不惜將香港問題國際化……然而，將香港問題國際化的新趨勢，很可能對香港造成長遠危害。」



「在香港製造『新八國聯軍干政』的局面，固然可以為英國提供一個新的，可以靈活進退的外交空間，但這種局面一旦形成，香港將淪為東西方實力角逐的一枚棋子，肯定不利於香港的繁榮穩定。」