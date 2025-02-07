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07/02/2025

1周部署｜楊韻銳：港股雖出現利好訊號 惟需留意關鍵阻力位！

#科技股 #港股 #大華繼顯 #楊韻銳 #一周部署 #下周焦點 #1周部署
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嘉賓：大華繼顯（香港）研究部策略師 楊韻銳

 

　　港股重上二萬一，日內高見21213點，為近3個月來高位，收市報21133點，升約240點，成交更增加至逾2400億元，大市有條件繼續向上突破嗎？DeepSeek有望帶動科技股估值重估？下周又有何焦點要留意？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=Mjj1kalIpcY

 

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