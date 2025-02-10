  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
政政經經
陶冬天下市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

10/02/2025

AI AI 中港股愛愛

#政政經經 #財金大勢 #AI #DeepSeek #A股 #港股
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　過去兩周，市場一片AI、AI聲，這主要是DeepSeek橫空出世，一石擊起千層浪，重塑了行業格局，使到雲計算、AI芯片、光通信等板塊大升。中港股市開始被愛愛。

 

《金融界》有作者子寬指出：

 

　　DeepSeek等AI大模型的快速普及和使用量激增，帶來了海量的推理需求。DeepSeek僅上線21天日活用戶超2200萬，導致伺服器無法滿足大量用戶的併發需求。這種需求的爆發使得市場對算力基礎設施的需求預期大幅提升。

 

　　2月6日晚間，DeepSeek暫停了API服務充值。業內分析認為，DeepSeek既要應對近期湧入的大批使用者，又要繼續提升模型性能，極需擴充算力基礎設施，以滿足更多用戶的訪問需求。這一消息很可能成為刺激算力概念股上漲的直接因素。隨著人工智能技術的不斷發展，對算力的需求與日俱增。DeepSeek作為人工智能領域的重要參與者，其業務發展對算力的依賴，使得市場對算力相關企業的前景充滿期待。

 

　　此外，科技巨頭正加大投入。字節跳動、小米等科技巨頭紛紛加大對AI算力的投入。字節跳動2025年的資本開支預算飆升至近1600億元人民幣，主要用於AI算力採購和數據中心建設；小米正在搭建自己的GPU萬卡集群。這些動作進一步提升了市場對算力產業鏈的信心。

 

　　從行業發展角度來看，隨著人工智能、大數據、雲計算等技術的廣泛應用以及各類大模型的興起，算力已成為數碼經濟的核心生產力，也是全球戰略競爭的新焦點。算力需求的指數型爆發增長，使得算力產業成為經濟發展的重要支撐。相關政策的支持也為算力產業的發展提供了良好的環境。

 

　　國務院辦公廳印發的《關於優化完善地方政府專項債券管理機制的意見》，將算力設備及輔助設備基礎設施納入專項債券用作項目資本金範圍，提高專項債券用作項目資本金的比例。這為算力產業的發展提供了有力的政策支持。

 

　　工業和信息化部等多部門聯合印發的一系列政策檔，如《算力基礎設施高品質發展行動計劃》，部署推動新型資訊基礎設施協調發展，支援數據中心集群與新能源基地協同建設，推動算力基礎設施與能源、水資源協調發展等，都為算力產業的發展提供了有力的政策保障。

 

　　在這AI浪潮帶動下，恒指、恒生科技指數、國企指數，紅籌指數均漲，其中恒生科技指數創2024年10月8日以來新高，且自2025年1月13日的4168點以來累計上漲超20%，進入技術性牛市（圖一）。

 

 

　　香港大型科技股亦全面見升，單上周五(7日)，小米集團(01810)（圖二）升逾5%見歷史新高，美團(03690)（圖三）、快手(01024)（圖四）、騰訊(00700)（圖五）、阿里巴巴(09988)（圖六）均漲超過2%。DeepSeek概念股金山雲(03896)（圖七）再創新高，金蝶國際(00268)（圖八）大漲逾19%，微盟集團(02013)（圖九）漲逾15%，芯片股中芯國際(00981)（圖十），ASMPT(00522)亦見受惠。

 

 

　　在中國AI股亮麗及阿爺大力撐股下外資開始愛愛中港股市了。

 

　　德意志銀行2月5日發布研究報告稱，全球投資者今年將認識到中國製造業和服務業的競爭力優勢，而DeepSeek的推出更像是中國的「斯普特尼克」時刻，中國股票的估值折價將會消失。報告認為，今年中國資產表現將超越其他地區。A股和港股的牛市已自2024年開始，中期將超過此前高點。此外上周二（4日），高盛率先在研報中強調，今年MSCI中國指數有14%的上漲潛力。外資最近確實開始看多中國資產了，不只是港股，A股的盤面上也能感覺到有外資的買入。過去兩年外資的流出給A股港股帶來了比較大的壓力，今年如果這個情況發生逆轉整個中港股都會好起來。

 

　　今年1月2日《觀圖論勢》復欄的第一篇文題是：「中國AI應用之年」結尾一段是:

 

　　「AI應用普及，新能源汽車產出多，在在都要N量芯片，不必是7納米、3納米，成熟製程芯片已足夠。中芯國際產芯片，小米集團用芯片，都可以是2025年，中國AI應用之年風口上的豬，可以飛天。」

 

  （投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多政政經經文章

你可能感興趣

#政政經經 #財金大勢 #AI #DeepSeek #A股 #港股
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

DeepSeek打開了應用端的大門

10/02/2025 12:28

大國博弈

全球央行狂囤黃金

07/02/2025 08:10

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk