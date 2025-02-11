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11/02/2025

拆解新年8大迷思︰長型銀包旺財？銀紙不要摺？打麻雀坐邊個位最好？新年宜買金器及行大運郊遊？

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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。一年之計在於春，中國人農曆新年最講好意頭，但不少人開始對中國的傳統淡忘。本集蔣博士為大家拆解新正頭坊間傳說八大迷思！新年聚會好多人都愛打雀將發新年財，著紅底衫褲真係旺啲？今年坐咩方位打麻雀有機會贏錢？常聽說長型銀包旺財，銀紙不要對摺，究竟係咪有依據？新正頭一定要行大運郊遊嗎？原來家中年花開花情況，可預視你流年運勢一二！即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

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