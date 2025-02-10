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10/02/2025

利是封環保回收著數：天仁茶飲減$3及送保健貼及$50優惠券，無印良品回收紙揮春附全港回收利地點詳情

#利是封回收重用大行動2025 #著數優惠 #MUJI #milmill #Hot Deals #無印良品 #喵坊 #利是封回收 #綠領行動 #環保 #greensaction
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Text: Eunice Chow Photo: 綠領行動、無印良品、Mil Mill 喵坊fb

　　新年逗咗好多利是，剩低一大堆利是封唔知點算好？綠領行動「利是封回收重用大行動2025」利是封收集現已開始，即日至2 月27日，於全港各區設近400個點回收利是封點，於天仁茗茶回收利是封更有減$3優惠。另外，今年Mil Mill同維特健靈、無印良品合作，就算係黏貼、燙金或特別剪裁利是封都可回收，即睇全港利是封回收日期及地點。

 

 

　　綠領行動「利是封回收重用大行動2025」利是封收集現已開始，即日至2 月27日，於全港各區設近400個點回收利是封點，包括商場、屋邨、社福機構。留意，並非所有款式利是封都可以回收，大家留意以下回收利是封條件。

 

1. 無生肖、年份或姓氏

2. 非自動黏貼封口

3. 無寫字或畫花

4. 無摺痕或破損

5. 無釘或釘痕

 

 

回收利是封 天仁茶飲減$3

 

　　天仁茗茶參與綠領行動「利是封回收重用大行動2025」，即日起至2月13日只要到天仁茗茶買茶飲時將完好的利是封交到回收箱，就可以全單減$3。回收得來的利是封會全數交給綠領行動，好讓大家下年重用，12間指定分店於優惠期後會繼續擺放綠領利是箱供回收至2025年2月27日。

 

 

優惠日期：2025年2月7日至13日

優惠活動：憑完整利是封，到香港天仁任何分店購買茶飲，單筆消費即減$3

12間指定分店於優惠期後會繼續擺放綠領利是箱供回收至2025年2月27日

12間指定分店：秀茂坪、黃大仙、馬鞍山、天水圍T Town、新蒲崗、牛頭角綠景NEO、九龍灣德福、上環、東薈城、香港站、太和、觀塘Apm

● 此優惠適用於香港天仁全線分店

● 單筆消費只可使用優惠乙次

● 單筆消費回收的利是封沒有上限

● 優惠不能與其他優惠及現金劵同時使用

 

2025利是封回收計劃

收集回收利是封日期：2月7日至2月27日

回收點︰全線Shell油站及石油氣專氣站、莎莎全港50間指定店舖、崇光百貨、新渡輪碼頭、永安百貨、指定順豐站及港九新界各大商場及商廈

回收點名單持續更新

 

Mil Mill x無印良品 回收紙利是封及揮春

 

　　除了綠領行動，喵坊 Mil Mill 舉行利是封回收計劃，只要是紙利是封都可回收，無論利是封是黏貼、燙金或特別剪裁，Mil Mill會把收集的利是封打漿，製成各種再生紙品。無印良品與喵坊Mil Mill合作，舉行利是封回收計劃，你可將不需要的紙利是封或紙揮春放至店內的回收箱，一起實踐資源循環的理念。

 

 

日期：即日至2025年2月28日

回收地點：指定無印良品門店舖

（MUJI to GO 港鐵香港站及青衣站、萬宜大廈商場期間限定店、澳門威尼斯人店除外）

 

Mil Mill x 維特健靈 回收利是封送$50優惠券

 

　　今年Mil Mill同維特健靈合作，於全港45間維特健靈門店舉辦利是封回收活動！即日起至2月28日，現有維特健靈會員只要帶同至少10個利是封到香港門市參與回收，就可以換到維特健靈送出的禮物，新會員參與回收仲會額外送一張$50現金優惠券！

 

 

時間：即日起至2025年2月28日

門店地址：https://go.vitagreen.com/40EOqyG

註：每位「健靈會」會員只能參與活動一次，每次最多獲得和田唐辛子保健貼2片。

 

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