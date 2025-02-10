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10/02/2025

DeepSeek打開了應用端的大門

#陶冬天下 #DeepSeek #AI #中國 #財金大勢 #大國博弈
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　AI先驅者Sam Altman剛剛在他的博客，發布了題為《Three Observations》的深度分析文章，為未來AI發展提出了三個判斷。其中第三個判斷是，線性增長的智能創造出的社會、經濟價值，可能是超指數級別的。筆者對此深以為然，不過在此領域推進最快的未必是OpenAI，更可能是最近一鳴驚人的DeepSeek。

 

　　國產DeepSeek的出現，對於中國AI研究、科技發展和產業升級，都具有劃時代意義。從AI發展角度看，DeepSeek打破了美國在算力端的限制和圍堵，證明了用少得多的算力資源也可以做出堪比競爭對手的AI效果。過去幾年拜登政府主導的「小院高牆」策略看來已經失敗了，美國通過芯片壟斷試圖建立起AI壟斷，但是隨著算力芯片門檻的大幅降低而出現破綻，算力壟斷這個概念已經被證偽。

 

　　DeepSeek與美國同類產品比較，在技術上比較接近，但並沒有特別的領先，不過在降低成本上有明顯的優勢，同時在開源政策上也可能築起新的生態圈。這對全球範圍內AI的研發和推廣是一個促進，有助於降低AI成本，推動AI商業化發展。DeepSeek的成本效應，對算力需求和芯片需求可能帶來短期的抑制，但勢必激發起更大更快的應用落地，並催生出新的需求。

 

DeepSeek的橫空出世，催生了新的AI需求。(Shutterstock)

 

　　中國終於有了一個可以與美國同行並駕齊驅的語言大模型。DeepSeek-V2帶來了兩個關鍵突破：DeepSeekMoE和DeepSeekMLA。MoE指的是「Mixture of Experts（專家混合）」，它通過將模型劃分為多個「專家」，只在需要時激活相關的專家而不像GPT那樣激活整個模型，大大提升了效率。DeepSeekMoE在V2版本中對這一概念進行了創新，包括顆粒度更細的專家劃分，它具備更強泛化能力的共享專家。

 

　　DeepSeekMLA（Multi-head Latent Attention，多頭潛在注意力）也是一個聰明的突破。推理的一個主要瓶頸是內存佔用：不僅需要加載整個模型，還需要加載整個上下文窗口，而上下文窗口在內存中非常昂貴。DeepSeekMLA可以對Key-Value存儲進行壓縮，從而大幅降低推理時的內存使用。

 

　　DeepSeek成功地縮小了與美國競爭者之間的差距，在地緣政治打壓和科技封鎖之下做出如此的模型是巨大的成就。但是未來它的發展路徑並不確定，能否一直躋身在研發的第一梯隊，唯有時間可以給出答案。為中國AI應用打開了一片藍海，才是DeepSeek完成的最大歷史使命。筆者相信在現有模型之上搭建應用場景，促進商業化落地，如同噴薄欲出的朝陽已經出現在地平線上。

 

　　在短短幾天時間裏，筆者看到中國農業大學的蟲害識別系統，基於DeepSeek在樹莓派上實現實時識別，硬件成本從200萬元降至800元；無問芯穹基於DeepSeek開發的工業質檢模型，在富士康產線落地周期從9個月縮短至11天；三一重工將設備維修知識庫接入DeepSeek，故障診斷時間從45分鍾壓縮至19秒，每年減少停機損失2.3億元；晶泰科技用DeepSeek設計新型抗生素分子，發現效率較傳統HTS提升1200倍，等等。

 

　　學者有一種說法，美國人擅長創新，中國人擅長將產品落地，將流程精致化，並把成本壓到極致。DeepSeek完成了中國在AI領域0到1的突破，而且R1以後可以直接訓練R2、R3，毋須不斷仰仗美國的輸入。接下來就是中國AI由1到10的過程。由於中國的產業鏈遠比美國齊全，相信AI在中國產業的應用場景更廣泛、更深入。

 

　　筆者關注兩個未來可能的趨勢：1）2B垂直類產品的推出，例如企業財務等，為標準化流程賦能降本；2）端側AI(Edge AI)全面鋪開，各種終端產品在AI嵌入應用上百花齊放，開源模式的威力可以顯露出來。

 

　　整個過程在筆者看來，其實是中國經濟升級轉型的一個側影。在過去幾年，中國在電動車、新能源等領域取得了矚目的成就，並建立起競爭優勢，AI在應用端為中國製造業的賦能，是一個全新的話題。工廠幾乎清一色的5G環境、齊全高效的全產業鏈、超高輸電和數據中心等基礎設施優勢，以及政府的全力支持，為經濟的智能化轉型提供了良好的基礎。宏觀經濟需要固本培元，需要時間康復，但是除了周期性因素之外，科技迭代似乎正在引出新的投資機會，這是DeepSeek突破對中國經濟及市場的一點宏觀啟示。

 

　　DeepSeek的歷史意義，在於打開了中國應用端的大門，望出去是一片藍海。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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