  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
數碼新秩序
改朝換代Digital
智城物語創科Hot Talk智叻生活智慧城市5.0邵看新經濟數碼轉型電商教室跨境營商戰略夢想本應翱翔
關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

10/02/2025

鄭志剛輸得最慘的一個Start Up項目 總損失超過5億？

#數碼營銷 #創科 #數碼 #鄭志剛 #新世界發展 #Animoca Brands
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

　　「少年有成」和「大器晚成」妳覺得哪個更有魅力？Scott Fitzgerald曾直言不諱：「美國人的人生，沒有第二幕。」這句話出自短篇小說《The Crack-Up》。該作品首次發表於1936年，且這段話也反映了Fitzgerald對美國社會和文化的批評，特別是在大蕭條時期他對美國夢和個人命運的看法。

 

　　「少年有成」和「大器晚成」妳覺得哪個更有魅力？

 

　　Scott Fitzgerald曾直言不諱：「美國人的人生，沒有第二幕。」這句話出自短篇小說《The Crack-Up》。該作品首次發表於1936年，且這段話也反映了Fitzgerald對美國社會和文化的批評，特別是在大蕭條時期他對美國夢和個人命運的看法。

 

　　換句話說，在美國，人生常常只有一次機會，而沒有甚麼機會重新開始或復興。

 


 

　　伴隨著上世紀Mark Zuckerberg, Elon Musk等，20多歲就一舉成名，顛覆傳統的年青一代。如今社會對年輕有為，少年天才有著愈來愈巨大的執念。言外之意就是：幹甚麼都得趁早，錯過就再也沒有機會了。

 

　　如今各行各業評選青年才俊儼然成為一門產業，比如Forbes每年會評選30 under 30精英。

 

　　傳達的資訊很明顯：獲得成就必須儘早，否則隨年齡增長，就很難再有出頭之日了。

 

　　然而果真如此嗎？

 

　　在這裏，一定要提一下蕭逸，論輩份，他是阿公級別，他是第一代的網紅，今年51歲，來自名門望族，曾祖父是商務印書館的創辦人，父母是港台著名音樂家，自幼接受古典音樂的訓練，但他更喜愛科技。

 

　　1994年蕭逸從美國出差到香港工作，看到當時互聯網在美國已經開始普及，但是香港卻沒有人用，香港人只關心1997回歸及炒樓，上唔到網的他心想，這個所謂國際金融中心，竟然沒有這種公司，不如由我自己創辦吧。

 

 

　　他從此長流在香港，陸續創辦網頁寄存公司Cyber City，網站及電子郵件製作公司Outblaze，後者獲電訊盈科主席李澤楷以2億入股，市值暴升，當時他只有26歲，成為香港首批網絡富豪之一，當時已經紅遍亞洲，堪稱最早期的網紅。

 

　　但令他最難忘的是2009年成功將Outblaze出售給IBM的時候，卻看到輕視創業的香港政府慶祝的是大企業IBM進駐數碼港，即Outblaze當時公司的所在地，而不是肯定本地創業家的成就。

 

　　IBM，年輕人同學有沒有聽過? 是互聯網年代被拋棄了的史前巨獸。

 

　　他的獨角獸Animoca Brand是一家總部位於香港的公司，目前市值15億美元。專注於數字娛樂、區塊鏈和遊戲行業。該公司以其元宇宙（Metaverse）和邊玩邊賺（Play-to-Earn）遊戲領域的創新而聞名。

 


 

　　Animoca Brands是Web3 生態系統中的重要參與者，致力於通過區塊鏈技術推動數位所有權，賦予使用者在遊戲和虛擬世界中的更多權力。近年來，該公司發展迅速，成為遊戲、NFT 和元宇宙領域的重要力量。主要業務包括開發和發佈移動遊戲、NFT（非同質化代幣）以及其他基於區塊鏈的體驗。以下是該公司的一些重要專案和投資：

 

　　1. The Sandbox一個去中心化的虛擬遊戲世界，玩家可以使用區塊鏈技術創建、擁有並 monetize他們的遊戲體驗。

 

　　2. Revv Racing和Revv Motorsport：基於區塊鏈的賽車遊戲，結合了NFT和邊玩邊賺機制。

 

　　3. 與多個知名品牌和IP合作，例如 Formula 1、WWE（世界摔跤娛樂）和迪士尼，共同開發基於區塊鏈的遊戲體驗。

 

　　4. 投資了許多區塊鏈和遊戲初創公司，包括Axie Infinity、Dapper Labs和OpenSea。

 


 

　　新世界集團和鄭志剛通過其家族辦公室，參與了Animoca Brands 的融資。

 

　　根據公開報導，新世界集團和鄭志剛在2022 年1月參與了 Animoca的一輪融資，投資金額約為5000萬美元。這筆投資是 Animoca當時 3.59 億美元融資輪的一部分。此外，鄭志剛還可能通過其他管道或基金對 Animoca進行了額外投資，但具體金額並未公開。

 

　　Animoca Brands 的估值從 2022 年 7 月的 59億美元跌至 2024年8月的15 億美元，但他的具體損失金額尚不明確。但可以肯定的是，總損失超過5億。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】美歐官員今周商俄烏戰爭問題，你認為俄烏戰爭是否正加快步向結束？► 立即投票

我要回應
更多改朝換代Digital文章

你可能感興趣

#數碼營銷 #創科 #數碼 #鄭志剛 #新世界發展 #Animoca Brands
更多數碼新秩序文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

DeepSeek打開了應用端的大門

10/02/2025 12:28

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，蛇年定存金蛇起舞，1個月定存高達...

09/02/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk