鄭志剛輸得最慘的一個Start Up項目 總損失超過5億？

「少年有成」和「大器晚成」妳覺得哪個更有魅力？Scott Fitzgerald曾直言不諱：「美國人的人生，沒有第二幕。」這句話出自短篇小說《The Crack-Up》。該作品首次發表於1936年，且這段話也反映了Fitzgerald對美國社會和文化的批評，特別是在大蕭條時期他對美國夢和個人命運的看法。

「少年有成」和「大器晚成」妳覺得哪個更有魅力？

Scott Fitzgerald曾直言不諱：「美國人的人生，沒有第二幕。」這句話出自短篇小說《The Crack-Up》。該作品首次發表於1936年，且這段話也反映了Fitzgerald對美國社會和文化的批評，特別是在大蕭條時期他對美國夢和個人命運的看法。

換句話說，在美國，人生常常只有一次機會，而沒有甚麼機會重新開始或復興。





伴隨著上世紀Mark Zuckerberg, Elon Musk等，20多歲就一舉成名，顛覆傳統的年青一代。如今社會對年輕有為，少年天才有著愈來愈巨大的執念。言外之意就是：幹甚麼都得趁早，錯過就再也沒有機會了。

如今各行各業評選青年才俊儼然成為一門產業，比如Forbes每年會評選30 under 30精英。

傳達的資訊很明顯：獲得成就必須儘早，否則隨年齡增長，就很難再有出頭之日了。

然而果真如此嗎？

在這裏，一定要提一下蕭逸，論輩份，他是阿公級別，他是第一代的網紅，今年51歲，來自名門望族，曾祖父是商務印書館的創辦人，父母是港台著名音樂家，自幼接受古典音樂的訓練，但他更喜愛科技。

1994年蕭逸從美國出差到香港工作，看到當時互聯網在美國已經開始普及，但是香港卻沒有人用，香港人只關心1997回歸及炒樓，上唔到網的他心想，這個所謂國際金融中心，竟然沒有這種公司，不如由我自己創辦吧。

他從此長流在香港，陸續創辦網頁寄存公司Cyber City，網站及電子郵件製作公司Outblaze，後者獲電訊盈科主席李澤楷以2億入股，市值暴升，當時他只有26歲，成為香港首批網絡富豪之一，當時已經紅遍亞洲，堪稱最早期的網紅。

但令他最難忘的是2009年成功將Outblaze出售給IBM的時候，卻看到輕視創業的香港政府慶祝的是大企業IBM進駐數碼港，即Outblaze當時公司的所在地，而不是肯定本地創業家的成就。

IBM，年輕人同學有沒有聽過? 是互聯網年代被拋棄了的史前巨獸。

他的獨角獸Animoca Brand是一家總部位於香港的公司，目前市值15億美元。專注於數字娛樂、區塊鏈和遊戲行業。該公司以其元宇宙（Metaverse）和邊玩邊賺（Play-to-Earn）遊戲領域的創新而聞名。





Animoca Brands是Web3 生態系統中的重要參與者，致力於通過區塊鏈技術推動數位所有權，賦予使用者在遊戲和虛擬世界中的更多權力。近年來，該公司發展迅速，成為遊戲、NFT 和元宇宙領域的重要力量。主要業務包括開發和發佈移動遊戲、NFT（非同質化代幣）以及其他基於區塊鏈的體驗。以下是該公司的一些重要專案和投資：

1. The Sandbox一個去中心化的虛擬遊戲世界，玩家可以使用區塊鏈技術創建、擁有並 monetize他們的遊戲體驗。

2. Revv Racing和Revv Motorsport：基於區塊鏈的賽車遊戲，結合了NFT和邊玩邊賺機制。

3. 與多個知名品牌和IP合作，例如 Formula 1、WWE（世界摔跤娛樂）和迪士尼，共同開發基於區塊鏈的遊戲體驗。

4. 投資了許多區塊鏈和遊戲初創公司，包括Axie Infinity、Dapper Labs和OpenSea。





新世界集團和鄭志剛通過其家族辦公室，參與了Animoca Brands 的融資。

根據公開報導，新世界集團和鄭志剛在2022 年1月參與了 Animoca的一輪融資，投資金額約為5000萬美元。這筆投資是 Animoca當時 3.59 億美元融資輪的一部分。此外，鄭志剛還可能通過其他管道或基金對 Animoca進行了額外投資，但具體金額並未公開。

Animoca Brands 的估值從 2022 年 7 月的 59億美元跌至 2024年8月的15 億美元，但他的具體損失金額尚不明確。但可以肯定的是，總損失超過5億。