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10/02/2025

2025渣打馬拉松：69歲周潤發半馬「3條2」衝線，完成比賽後急忙拉大隊做1件事，明年啟德終點也想挑戰！

#打工仔 #蔡一智 #渣馬 #影視娛樂 #周家怡 #周潤發 #林淑敏 #梁諾妍 #黃浩然 #盧巧音 #唐詩詠 #渣打馬拉松 #渣打馬拉松2025
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Text: /wong lin lin rachel

　　一年一度渣打馬拉松，在剛過去的星期日（9日）舉行，熱愛跑步的周潤發繼續有參加賽事，而不少圈中藝人都有參與，跑道變得星光熠熠。69歲的周潤發跑得又食得，今年成績比去年好，他開心得拉大隊跟部分藝人一起飲茶慶祝。有傳聞指，明年的馬拉松可能會轉跑道，改以啟德做終點站，周潤發對此都大感興趣，表示有意欲參與。

 

 

　　在今年的馬拉松賽事，參加藝人包括：周潤發、蔡一智、周家怡、連詩雅、梁諾妍、梁芷珮、黃浩然、林子善、盧巧音和丈夫Sammy、唐詩詠、梁淑敏跟《愛回家之開心速遞》部分演員參加，他們分別參加10K、半馬或全馬賽事。

 

 

　　周潤發向來熱愛跑步，愈來愈多藝人都被他說服，跟住一起練跑。今年，他就跟跑友蔡一智和周家怡一起出發。周潤發今年挑戰半馬賽事，大會公布他的時間為2小時24分33秒，不過他自己接受訪問時，突然變了「賭神」，笑言今次自己的時間有「3條2」，2小時22分完成。得知道有傳聞指，明年馬拉松賽事，有可能改跑道，並且在啟德做終點站。周潤發即表示，對改跑道感興趣，也可以一試。

 

　　跟周潤發一起經常練跑的周家怡，同樣挑戰半馬，她在比賽前曾經摔倒弄傷腳，但堅持帶傷上陣，全因為得到周潤發鼓勵才頂硬上。在比賽期間，周家怡更一度曾經抽筋，幸好終能完成賽事。

 

 

　　同樣有跟周潤發一起練跑的唐詩詠，今年只挑戰10K，成績比去年好。不過，一開始的時候，由於起步時人較多，她已經不慎跌倒傷了膝頭，而且一直跑並不知道自己的腳在流血，直至完成賽事才洗傷口。

 

 

　　周潤發接受訪問時，曾經笑謂今年成績好有人工加之餘，更想立即去場地附近的舖頭食碗仔翅，原來離開場地之後，他真的立即去「醫肚」，拉大隊跟部分藝人一起去飲茶，席上還有苗僑偉和太太戚美珍等人。

 

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