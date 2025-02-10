DeepSeek一夜爆紅！600萬美元打造OpenAI勁敵？DeepSeek-R1極低訓練成本真相大揭秘！

農曆新年期間，美國矽谷AI精英有如熱鍋上的螞蟻，只因中國初創公司深度求索（DeepSeek）推出旗下首個思考型AI模型「DeepSeek-R1」，其效能直逼OpenAI o1，但外界估計其訓練成本只有600萬美元左右，不到Meta、OpenAI的十分之一，引發美國高科技股一夕暴跌。但後來逐漸發現，DeepSeek的極低訓練成本「神話」卻是疑點重重，其真正成本可能遠比外界想像為高。究竟DeepSeek-R1是AI技術發展的新里程碑，還是精心策劃的騙局？

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DeepSeek-V3訓練成本比對手低

2024年12月26日，深度求索推出新版開源模型「DeepSeek-V3」，開發者可免費下載其原始程式碼，任意進行研究和修改。在多項基準測試中，它比起同屬開源、由Meta公司開發的Llama 3.1-405B，表現更為優秀。

深度求索在DeepSeek-V3的論文中提及，因受到美國出口管制，只能使用輝達（NVIDIA）為中國市場特供的低配版AI晶片H800 GPU來訓練模型，其間只用了2,048顆H800，訓練時長為278.8萬GPU小時，訓練成本為557.6萬美元（約4,350萬港元）。

至於Llama 3.1-405B，訓練時長為3,080萬GPU小時，成本足足是DeepSeek-V3的11倍。若說到最多人使用的OpenAI GPT-4o，則使用了25,000顆高階GPU，訓練成本更是高達1億美元（約7.8億港元）。這意味著中國AI公司已找到高效而低成本的模型訓練方式，即使手頭上沒有大量高階AI晶片，同樣可以建構先進的AI模型，惟當時未有引起太大關注。

DeepSeek-R1達到推理思考境界

真正令DeepSeek一夜爆紅的是，2025年１月20日釋出的另一個全新模型「DeepSeek-R1」。它與OpenAI o1同屬思考型AI模型，在回答用戶提問前，會花更多時間進行推理思考，藉由分步驟剖析問題，識別和修正當中錯誤，進而提供「更深思熟慮」的答案。當深度求索竟然可以研製出思考型模型，矽谷AI精英就開始坐不住了。

大家要知道，推理思考是AI從助理（Assistant）轉型為代理（Agent），再邁進通用人工智能（Artificial General Intelligence）聖殿的關鍵能力，也是OpenAI、Google、Anthropic等AI先驅的終極賽道。現時這條賽道上突然冒出一家名不經傳的中國AI初創，而且能以極低成本方式進行模型訓練，當然震驚了整個AI業界。同時，這亦引發外界質疑美國AI公司的運作效率是否較差，或者燒錢是否過多。

事實上，DeepSeek-R1論文中沒有披露其訓練成本等細節。外界只是以DeepSeek-V3論文所述的557.6萬美元訓練成本為基礎，估計R1訓練成本應該不會比V3高出多少，於是猜想可能是600萬美元左右。隨後，這兩個金額被各大傳媒應泛引用寫成報道，因而造就了DeepSeek-R1極低訓練成本的「神話」。

Deepseek網站因有大量用戶湧入，以致伺服器負荷過重，經常斷線，嚴重影響服務質素。筆者也要兩度嘗試進入網站，方可拍攝到其主頁畫面。（圖片來源：翻攝DeepSeek官網）

DeepSeek資本支出達16億美元

半導體研究機構SemiAnalysis認為，557.6萬美元只是最終訓練成本，估計深度求索擁有5萬顆NVIDIA高階到低階晶片，包括：10,000顆H100、10,000顆H800、以及一定數量的低配版H20，晶片投資額應在5億美元（約39億港元）以上，再加上營運成本約為9.44億美元（約73.6億港元），故此該公司總資本支出可能高達16億美元（約124.8億港元）。

Anthropic共同創辦人達里奧·阿莫代（Dario Amodei）指出，美國AI企業在計算模型訓練成本時，會納入訓練以外的研究開支，所以總額才會高達數十億美元；他認為，僅是計算最終訓練成本的做法，並不公平。

其實，DeepSeek-V3論文中已有說明，557.6萬美元只是訓練正式階段所耗的GPU使用成本，未有納入團隊研發費用，只是一直被人忽略了。因此有評論認為，對DeepSeek「神話」的炒作，只為引發美股暴跌，以便炒家放空牟利。

DeepSeek蒸餾OpenAI模型數據

DeepSeek另一備受爭議之處是，涉嫌偷用OpenAI模型的數據來訓練自家模型。一般來說，OpenAI等AI公司進行模型訓練，先要搜集、篩選和分類大量原始知識數據，供模型從頭學起，歷時需要數月，成本動輒數千萬美元以上。

DeepSeek-R1論文指出，為求降低成本，團隊採用蒸餾（Distillation）技術，意指把成熟大模型的知識資料抽取出來，然後輸入到新的小模型；如此一來，便可以省去蒐集和整理原始數據的時間和成本。因此在蒸餾技術下，開發者可以在幾個星期、甚至幾天內製作出一個幾乎跟成熟大模型同樣好的模型。

OpenAI於2025年1月29日表示，有證據顯示DeepSeek曾使用OpenAI模型來訓練自家模型，並暗示此舉或許違反OpenAI服務條款。根據OpenAI服務條款，用戶可以透過OpenAI提供的API介面，將其AI技術跟自家應用軟件結合使用，但卻嚴禁用戶複製其任何服務或使用其輸出來開發跟OpenAI競爭的模型。

雖然深度求索涉嫌違反OpenAI服務條款，但OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）卻大方地表示，暫時未有計劃控告DeepSeek，並強調會繼續創造優異產品，以模型實力引領世界。

Deepseek手機App自2025年1月26日榮登Apple App Store榜首以來，18天內下載量已突破1,600萬次。（圖片來源：翻攝Apple App Store）

DeepSeek或有助加快AI普及化

隨著傳媒不斷報道DeepSeek，使用人數也與日俱增。據悉，其每日活躍用戶數已達2,215萬，等於ChatGPT的4成左右。但近日有不少用戶投訴，DeepSeek伺服器經常陷入繁忙狀態，導致回答延遲，有時甚至要等上15分鐘方可獲得回覆。

DeepSeek創辦人梁文鋒（右）行事低調，鮮少在傳媒鏡頭前曝光。他於2025年1月20日出席中國國務院總理李強主持召開的專家與企業家座談會，才讓人有機會一睹其廬山真面目。（圖片來源：翻攝央視官網）

由此看來，就算DeepSeek能以較低成本來訓練模型，但當模型上線開放給用戶使用，始終要有龐大的AI基建來支撐日常運作。深度求索表示，因為伺服器容量不足，所以限制其API介面服務的存取，而且暫時不會提供新的折扣優惠；同時又限制新用戶註冊，只開放給擁有中國地區手機號碼的人開設新帳戶。

那麼，DeepSeek-R1是否徒具虛名，不值一顧？答案當然不是。DeepSeek-R1採用了AI蒸餾、強化學習（RL）、自監督學習（SSL）、混合專家模型（MoE）、多頭潛在注意力架構（MLA）等多項先進技術，讓它即使搭配中低階AI晶片運作，也可以有理想表現。雖然上述技術不算是甚麼新發明，但把所有技術整合於同一模型上，始終是一個創新做法。

DeepSeek-R1的出現，打破了投入大量資金、以高階AI晶片堆疊高運算力的迷思，預計未來很多歐美AI公司在參考DeepSeek-R1的設計後，將會推出更多低成本的AI模型，有助加速生成式AI的普及進程。