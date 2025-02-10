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10/02/2025

Labubu主題樂園｜可以跟會行會走的Labubu、Mokoko互動合照！超多打卡位+限定商品+主題餐廳

#Crybaby #打卡 #Molly #主題樂園 #POP MART #Dimoo #travel news #北上食買玩 #Labubu #北京 #POP LAND #泡泡瑪特城市樂園
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Text: Katty Wu

　　要數近期最人氣的公仔，絕非Labubu莫屬！可能有Blackpink的Lisa加持，全球男女老幼都瘋狂愛上這隻大耳朵的尖牙「精靈」，隨街可見無論是幾十蚊的tote bag或是幾十萬的Hermes，都會掛著一個Labubu公仔！喜歡Mickey可以去Disneyland，喜歡Hello Kitty可以去Sanrio Puroland，喜歡Labubu則可以去Pop Land！原來Labubu都有屬於她的主題樂園「Pop Land（泡泡瑪特城市樂園）」，在這裏，可以見到會行會走的Labubu及她的好朋友，又可以跟她們互動及合照，更有超多打卡位可以瘋狂拍照，fans朝聖必到！

 

在主題樂園「泡泡瑪特城市樂園（Pop Land）」，可以見到會行會走的Labubu及她的好朋友。（圖片來源：trip.com）

 

2023年北京開業

 

　　位於北京朝陽公園內的「泡泡瑪特城市樂園」，面積只有4萬平方公尺（約5分1個維園），不過仍然吸引來自國內外的fans前往朝聖。可能因為Lisa的關係，泰國的粉絲特別多！樂園主要分為四大區域：泡泡街、森林區、城堡區及湖濱區，有無數的打卡位、精彩表演、遊樂設施，以及節日限定主題活動。除了Labubu之外，還可以見到Pop Mart其他人氣角色，如Molly及Dimoo等。

 

（圖片來源：trip.com）

 

（圖片來源：trip.com）

 

（圖片來源：trip.com）

 

（圖片來源：IG@p.pgpd）

 

泡泡街：購物與遊戲專區

 

　　踏入園區內，首先要經過「泡泡街」。這裏有很多特色店舖，亦可以玩到互動遊戲，包括Molly的商店、Labubu花花飲品店、小甜豆自助超市等。

 

（圖片來源：微博@桐姐御用班主任）

 

（圖片來源：IG@jr.joonior）

 

（圖片來源：IG@p.pgpd）

 

Labubu奇遇森林：Labubu主場！近距離接觸The Monsters家族

 

　　Labubu奇遇森林是Labubu and friends生活其中的神秘世界，森林區繼承了朝陽公園原本的自然景觀地貌，並加入The Monsters家族故事背景為切入點，打造了漁村、樹屋、勇士部落等多極具特色的打卡場景，fans更可以在區內見到Labubu and friends，運氣好的話，更可以跟她們互動或合照！另外，森林區亦設有一個佔地1,100平方米的遊樂設施，小朋友可以盡情放電！

 

（圖片來源：trip.com）

 

（圖片來源：trip.com）

 

（圖片來源：微博@在干嘛小才杨）

 

（圖片來源：trip.com）

 

（圖片來源：trip.com）

 

（圖片來源：百度百科）

 

（圖片來源：百度百科）

 

Molly的城堡：主題餐廳及限定商品區 Fans小心買到破產！

 

　　在樂園的盡頭，有一個湖泊，旁邊有一座3層高的城堡，城堡主人就是Pop Mart另一人氣角色Molly！城堡內外都每個細節位都可以見到Molly的雕刻及畫像，1樓大廳是泡泡瑪特的收藏館及樂園限定精品的專賣店。平時只可以買到角色的盲盒公仔，但這裏有各式各樣的商品，粉絲們小心大出血！2樓及3樓是餐廳，可以吃Molly及Labubu造型的甜品，更有機會見到Molly真身！

 

（圖片來源：trip.com）

 

（圖片來源：IG@jr.joonior）

 

（圖片來源：IG@toyssevenday）

 

（圖片來源：IG@toyssevenday）

 

（圖片來源：IG@toyssevenday）

 

（圖片來源：IG@toyssevenday）

 

（圖片來源：IG@toyssevenday）

 

（圖片來源：IG@hztao_aoy）

 

（圖片來源：IG@hztao_aoy）

 

（圖片來源：IG@hztao_aoy）

 

（圖片來源：IG@jr.joonior）

 

（圖片來源：微博@喜欢鲨鱼的曼）

 

（圖片來源：微博@彦茴茴）

 

　　據了解，去年5月泡泡瑪特城市樂園與朝陽文旅集團簽訂了「泡泡瑪特城市樂園二期」文旅開發合作項目，但暫時仍未有消息幾時會開，打鐵趁熱，fans不如快快去一轉朝聖吧！

 

泡泡瑪特城市樂園

地址：北京市朝陽區朝陽公園南路1號40幢

營業時間：10am-8pm

入場費：成人HK$160，小童HK$139（trip.com）

 

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