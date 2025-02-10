眼鏡88名牌開倉優惠—GUCCI、Ray-Ban太陽眼鏡低至$100起，包驗眼服務，開倉日期及地址詳情

眼鏡 88今年首次開倉清貨！即日至3 月初，近60個國際品牌包括Chloé、Giorgio Armani、GUCCI、Ray-Ban等精選鏡架及太陽眼鏡低至$100起，鏡架及鏡片組合 $300起，精選眼鏡配件及精品低至$5，超值。精明的你，記得拎電子換領券，任何消費後即可憑券換領精美禮品乙份，更著數！

眼鏡88即日起至3月9日於新蒲崗寶光商業中心進行開倉清貨優惠，近60個國際品牌精選鏡架及太陽眼鏡，包括999.9、CHARMANT Z、Chloé、Giorgio Armani、GUCCI、HUGO BOSS、ic! berlin、MONOQOOL、MUST by GRAFIX、New Balance、Nike、Oakley、Oliver Peoples、OVVO、Polaroid、Ray-Ban、Reykjavik Eyes、STEADY、Valentino、VEDI VERO、WAZA及ZEISS等，款式超過500款，優惠價低至$100起。

今次開倉時間比較長直至3 月初，優惠產品每天補貨，不過當然每款數量有限，售完即止。名牌太陽眼鏡 $100起、名牌鏡架 $200起、鏡片$200，而鏡架 + 鏡片組合最平 $300有交易，留意，鏡片以鏡片券方式出售，已包含於全線眼鏡88的驗眼服務，分分鐘平過北上配眼鏡，而且免車舟勞動，值得考慮！另外，精選眼鏡配件及精品，低至$5起。凡領取電子換領券，任何消費後即可憑券換領精美禮品乙份：https://bit.ly/4aIi22F（數量有限，換完即止）

時尚腕錶 $400起

眼鏡88 新蒲崗開倉清貨

日期：即日起至3月9日

營業時間：星期一至五：上午10:30 – 晚上7:00

星期六至日：上午10:00 – 晚上6:30

地址：新蒲崗景福街寶光商業中心15樓02室