DeepSeek殺到，賴政府仍醉心內鬥

農曆新年以來令人震撼的國際新聞一浪接一浪：特朗普關稅戰正式開鑼，台灣的經濟命脈芯片業被點名，勢必飽受衝擊；另一個就是大陸AI公司DeepSeek推出最新的AI模型DeepSeek R1，撼動美國科技業，更讓美股應聲大跌。

不過，台灣政壇從過年至今，彷彿置身地球之外，完全無視關稅戰即將烈火焚身，以及AI戰對島內科技業帶來的嚴重影響。朝野有志一同關起門展開大亂鬥，互相發動大罷免，藍綠共多達33名立委成為第一階段罷免目標。

去年大選，人民不信任綠營政治人物，以選票確立「朝小野大」結果。但民進黨不甘在立法院淪為少數，企圖透過罷免手段拉國民黨立委下馬，希望重選後可以增加席位，並聲稱如能達到這個結果，政府執政將更有效率，台灣在國際能見度更高。

民進黨側翼在全台各地鎖定國民黨立委進行罷免

正當民進黨和側翼忙著鎖定藍營立委進行罷免時，大陸DeepSeek推出號稱以極低成本研發、效能與ChatGPT相當的AI大型語言模型，震撼美國高科技業界。對台灣而言，更顯示在AI領域技術發展的差距日益擴大，但當家的只顧著鬧事，對科技業面臨的挑戰渾然不知。

從蔡英文執政開始，民進黨當局把以台積電為首的芯片公司，稱為「護國神山」而自豪，認為芯片業技術領先全球，卻只是吃老本，並沒有思考和布局台灣產業下一步的發展，以為可以高枕無憂，穩穩得到美方保護，甚至配合美國老大哥對大陸的芯片禁令，達到遏止對岸高科技發展之目的。

DeepSeek橫空出世，拉大兩岸AI領域的技術發展差距。

英偉達(Nvidia)推出的「統一運算架構」(Compute Unified Device Architecture, CUDA)，能大幅降低研發AI大模型的難度，進而讓英偉達AI芯片取得壟斷地位。但一些美國科技網站研究發現，DeepSeek雖然使用英偉達的H800芯片進行訓練，但卻使用底層硬體指令PTX(Parallel Thread Execution)，而不是「統一運算架構」。繞過CUDA，意味著DeepSeek可以直接根據GPU的驅動函數，往自己想要的方向開發。外國傳媒認為，這種做法是為以後使用國產芯片鋪路，達到跳脫美國芯片禁令的限制。對台灣的影響，就是高階芯片不再那麼吃香。

大陸不斷培養AI人才，推出讓全球大地震的話題產品時，台灣依然停留在自我感覺良好的夢境中。過去幾年，並沒看到民進黨當局在教育政策上，導向培養AI相關人才，反而將全副精力放在教科書去中國化政策上。而在硬體設施上，能給學界業界做AI研發的超級電腦（大陸稱為高性能計算機），卻多年沒有投入大量資源更新，例如2018年建造的台灣杉二號，只有9PFLOPS（petaflops，表示每秒一千兆，即10¹⁵次的浮點運算）計算力。目前島內最厲害的超級電腦，是英偉達建置的Taipei-1，擁有22.3PFLOPS算力。但大陸去年的超級電腦榜首，卻擁有487.94PFLOPS計算力，龐大差距不言而喻。

民進黨向來以外來政權稱呼國民黨，但台灣經濟起飛卻始於1973至1979年，蔣經國時代推出的十大建設，以及新竹科學園區，加上海外人才回歸，造就了台積電等高科技廠誕生，讓島內維持近40年安定繁榮。

整天高喊台灣人當家作主的賴政府，上任近9個月以來，只知窮凶惡極地內鬥奪回政壇影響力，置台灣未來發展於不顧，面對特朗普上台後，形成以中美作為主導世界經濟的兩強競爭，外來政權留下來的老本恐逐漸吃光。