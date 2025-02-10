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10/02/2025

釣魚訊息騙案｜騙徙假冒Netflix發電郵 要求更新個人資料！疑盜取信用卡資料

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Text: Katty Wu

　　近年大家都習慣用影片串流平台睇戲煲劇，Netflix、Disney+、HBO MAX等，幾乎每個家庭都至少有用一至兩個，成為生活的必需品！如果帳戶突然被凍結，就跟以前「電視機壞咗」一樣，世界末日！騙徒都深明這個道理，就假冒Netflix發釣魚電郵，去騙取用戶的個人資料，如果因為「煲劇心切」而不小心誤中圈套，很容易損失慘重！記者最近就有朋友收到可疑電郵，希望分享一下，提醒大家要小心！

 

　　記者的朋友今日（2月10日）於公司電子郵箱收到一封來自「billing」的電郵，subject是「Your NETLIX account has been deactivated」（你的Netflix帳戶已被凍結）。入面的內容指因為繳費時遇到問題，Netflix的帳戶已被凍結，要求更新帳戶資料，避免影響服務，下款為「The Netflix Team」。

 

 

　　朋友非常精明，因為一看電郵地址（no-reply@pousadasclub.coom.br）已經覺得奇怪，懷疑騙徙想盜取信用卡資料，所以完全沒有上當！不過，因為希望更多人小心同類型凡騙案，就叫記者跟大家分享！

 

　　Netflix官網亦有提醒大家如果到電子郵件或簡訊（SMS）要求提供Netflix帳戶使用的電子郵件、電話、密碼或付款方式，此訊息很可能不是由Netflix發出。以下是Netflix教大家如何判斷電子郵件或簡訊是否來自Netflix：

 

1. Netflix絕不會要求您在簡訊或電子郵件中分享個人資訊。這類資訊包括：

　　● 信用卡或轉帳卡號碼

　　● 銀行帳戶資料

　　● Netflix密碼

 

2. Netflix絕不會透過第三方廠商或網站要求付款。

 

3. 如果簡訊或電子郵件附有您不認得的連結，請勿開啟。若您已開啟連結，請不要在打開的網頁中輸入任何資訊。

 

 

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