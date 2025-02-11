2月9日，多家東風系和兵裝系上市公司發布公告稱，其間接控股股東/控股股東或發生變更，這動作被視為中國汽車產業深化國資改革。

此次整合的底層邏輯，直指中國深化國企改革、優化國有資本布局的國家戰略。2023年國務院國資委明確提出「推進國有資本向關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業集中」，而汽車產業作為年產值超10萬億元人民幣的支柱產業，承擔著「製造強國」戰略的核心使命。近年來，央企專業化整合已成趨勢。從中國中車(01766)的軌道交通整合，到寶武鋼鐵的「億噸鋼企」重組，再到中遠海運(00517)的航運資源聚合，央企通過合併同類項、剝離非主業資產，形成更具國際競爭力的「國家隊」。汽車產業作為技術密集型、資本密集型行業，亟需通過資源整合突破「大而不強」的瓶頸。值得關注的是，此次東風與兵裝的整合，延續了2020年東風(00489)、一汽、長安(深:000625)共同組建T3科技平台公司的合作脈絡。彼時三家央企聯合阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)成立中汽創智科技公司，已在智能駕駛、氫燃料等領域取得技術突破。如今重組範圍的擴大，意味著整合正從技術協同邁向資本與產業鏈的深度融合。

破解內捲困局

中國汽車產業長期存在結構性矛盾，全國有超百家整車企業，但年銷量不足萬輛的「殭屍車企」佔比過半。央企層面，一汽、東風、長安三大集團雖分列行業前十，但2023年合計銷量僅佔國內市場份額的18%，遠低於大眾、豐田(TM)等跨國巨頭的全球市佔率。

整合如有成，將改寫中國汽車勢力地圖。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）