  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
英倫出走日記
小薯茶水間職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

12/02/2025

移民英國｜工黨「親中」立場備受關注！不反對建中國「超級大使館」惹爭議？

#英國 #特朗普 #移民英國 #移英港人 #施紀賢 #超級大使館 #舊皇家鑄幣廠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Cally

    Cally

    Cally


    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　近日倫敦有近4,000人遊行示威，反對中國在倫敦舊皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）興建新的「超級大使館」，是近年最大規模的海外港人示威。

 

　　中國政府在2018年買入位於倫敦黃金地段、有超過200年歷史的舊皇家鑄幣廠，計劃興建面積為原使館10倍、屬中國全球最大外交設施的「超級大使館」，當地議會曾兩度否決規劃申請，不過英國工黨政府卻全力護航，把決定權交到英國副首相兼房屋大臣韋雅蘭（Angela Rayner）手上，在下周二展開的公聽會後定奪。一旦「超級大使館」獲批，中英兩國將有更緊密關係，成外界關注。

 

 

　　自工黨上場後，其親中立場一直備受關注，自施紀賢（Keir Starmer）上任後，其對華政策非但不強硬，更被指頻向中國示好，包括煞停上任保守黨政府去年通過的《高等教育（言論自由）法案》，並交還非洲殖民地主權（如有興趣了解更多，請參考文章《工黨上場後頻向中國示好？煞停大學言論自由法案、交還非洲殖民地主權！中英關係恢復緩和？》），今次有意通過中國興建「超級大使館」，無疑是希望與中國拉近關係。不過，特朗普（Donald Trump）當選美國總統後，外界預計將推行強硬對華政策，而工黨「親中」立場或令英美關係添變數。

 

 

工黨冀改變英國財困局面？

 

　　自疫情開始，英國正面對日益嚴重的經濟困局，上屆執政黨保守黨在任期內未能成功改變財困局面，令民望低下，工黨上場後如未有任何政績，有機會被近年新組成的英國改革黨（Reform UK）取而代之。英國改革黨為右翼民粹主義政黨，主張反移民，減能源費，並改善國家醫療體系，其政綱正面回應了英國民眾需求，因此在選舉中成功獲得不少選票，不過對移英港人來說，改革黨上場弊多於利，或以強硬手段改變BNO「5＋1」計劃，減少移民。

 

 

　　英國「親中」很大機會是希望透過生意合作，改變財困局面，自脫歐後，英國在經濟政策上一直有意向歐盟靠攏，惟未見成效，故向中國入手，但這步棋需走得非常小心，一旦改變了英美關係，將為英國帶來另一種困局。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多英倫出走日記文章

你可能感興趣

#英國 #特朗普 #移民英國 #移英港人 #施紀賢 #超級大使館 #舊皇家鑄幣廠
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘

11/02/2025 18:34

貨幣攻略

波羅的海三國在「脫俄之路」上又邁出一步

11/02/2025 11:43

大國博弈

說說心理話

聖誕新年特輯

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk