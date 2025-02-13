努力係有盡頭！努力的定義已經改寫！

早前新年時與舊同學聚會中，得知部分朋友已經失業3至6個月，仍然工作嘅朋友都擔心裁員只係遲早嘅事。朋友抱怨多年成果毀於一旦，自己努力工作竟然不敵年輕同事，成為裁員大隊一份子。人到中年，開始踏入中年危機階段，同時遇上經濟不景，令中年危機負面影響加大，可謂雙重打擊。你再努力工作 / 搵工都好，有經驗、有學歷亦得不到相對回報，漸漸明白「努力原來有盡頭」。

年輕有活力嘅職場初哥每日湧現，比你更努力，更有時間打拼。雖然佢哋欠缺經驗，分析力未必夠你好，眼界同視野都比你淺，唔能夠睇準時機做對嘅決定。不過因為年輕就係本錢，就算自己喺職場上有一定經驗同地位，亦會慢慢了解到自己競爭力比下去。自知要繼續努力下去，不然就好易被巿場淘汰，但心知再努力亦幫助不大。

以上情況係好多人寫照，其實老生常談， 不論你處於老中青邊個階段都好，都要「work smart, not work hard」。首先要明白一點，努力只係喺你20至40歲時基本要求、一張成功嘅入場券，但並非致勝關鍵。而當你慢慢步入中年，入場券慢慢失效，努力回報效益變得好低。所以你應該付出愈來愈少嘅努力，相反要愈來愈多「腦力」。要用腦力分析如何將努力放啱位置，除咗放於自身回報率最高嘅地方外，同時要懂得放於別人身上，讓人哋幫你努力。事實上，打工仔工作多年仍原地踏步，主因係因你怕被別人取代而唔敢下放權力讓其他人幫你工作。你愈唔下放權力，你愈唔能夠吸收新事物同新技能，最後就被學習能力較強嘅年輕下屬所超越，造成一個惡性循環。

緊記唔好逃避過去自己唔懂得善用努力呢個問題，亦唔好失敗後只埋怨其他人和事，更唔好令努力慣性成為你失敗後嘅安慰劑。努力一次、兩次、三次後仍然失敗，就代表失敗同努力冇關。嚟到 2025年今天，努力嘅定義已經改寫不少。要成功唔係「再努力啲」、「下次會成功」，而係問要如何「努力用腦力」。

有理財專家講過，人生第一個10萬蚊（美金）需由你努力工作儲蓄得返嚟。而下個階段、約40歲左右，要得到100萬並非單靠努力就成功，而係靠腦力投資或做生意獲得。最後階段1,000萬，除腦力外主要靠運氣獲得。所以2025年，當大家回顧過去時，嘗試砍掉重練，讓腦力為自己重新出發，迎接未來更多變化同挑戰。