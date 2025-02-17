美中貿易戰升級 擊沉黑膠唱片驚人復甦？

美中貿易戰升級，因美國郵政署（USPS）2 月 5 日公告，宣布暫停接受來自中國及香港的國際包裹服務，直至另行通知，但隔了幾天之後，又再改動，令人無所適從。

實施之後，在香港經營電子商務的朋友馬上打過來訴苦，他們經營黑膠唱片20多年，生意一直不錯，閑閑地都有10幾廿萬一個月，大部份嘅市場都係北美，日本$50-200買返來的黑膠，可以買到接近$500 - $2000，是一門暴利的生意，若郵政最終實施，未知前路茫茫。

針對中港的郵包限制，已對跨境電子商務企業帶來衝擊，依賴直郵模式的電商平台，原已受到美國關稅新政的影響，如今又遭遇國際郵遞服務的暫停，運營恐進一步受限。

該政策過去允許小額進口貨品免徵關稅與稅款，如今此規定取消，意味著來自中港的電商貨品將面臨額外的關稅與監管壓力。

在過去的十年中，黑膠唱片經歷了一次驚人的復甦，這一現象的背後有多重原因：

這一現象的背後有多重原因：隨著數位音樂的普及，許多人開始懷念過去的音樂體驗。黑膠唱片不僅是一種音樂媒介，更是一種文化符號，代表著更為純粹的音樂享受。

許多音樂愛好者認為，黑膠唱片的音質比數位音樂更為豐滿和細膩，這種獨特的音質特徵使得音樂聽起來更加溫暖且富有層次感，尤其是在播放經典專輯時，能夠讓人感受到音樂的原始魅力。追求音質使人們重拾黑膠唱片，並將其視為一種高品質的聆聽方式。

此外，黑膠的封面設計通常更具藝術感，這使得它們成為一種視覺藝術的展現。許多唱片封套本身就是由知名藝術家設計，具有極高的收藏價值。收藏黑膠唱片的人不僅僅是聽音樂，更是在欣賞這些藝術品，並將其視為一種文化資產。

隨著社交媒體的發展，音樂愛好者們能夠更方便地分享和交流他們的黑膠唱片收藏，這進一步促進了黑膠文化的興起。人們通過平台展示自己的收藏，討論音樂歷史，甚至舉辦線下黑膠唱片交換活動，形成了一個緊密的社群。

此外，隨著電子商務的蓬勃發展，黑膠唱片的購買和流通方式也發生了顯著變化。線上拍賣、二手市場以及專門的黑膠唱片店鋪使得收藏變得更加便捷，甚至一些限量版或稀有唱片也能夠通過網絡輕鬆購得。

這不僅擴大了黑膠唱片的受眾群體，也讓更多人能夠接觸到這一經典的音樂媒介。

根據美國國會「對中共特別委員會」（House Select Committee on the Chinese Communist Party）於2023年發佈的報告顯示，透過「最低申報」條款進入美國市場的中國包裹中，超過30%與Temu和Shein相關，甚至幾乎佔據所有低價進口貨品的一半。

特朗普政府此舉意在進一步遏制中國電商企業藉由此機制規避關稅的做法，對於高度依賴郵務的中小企業來說，無疑是沉重打擊。

自去年11月6日特朗普確定當選以來，到今年1月20日特朗普正式就職，短短三個月內，特朗普提出了一系列政策，世界在他的影響下發生了多次變動。

在此期間，媒體對特朗普的分析報導多為否定，大多數認為特朗普政策是虎頭蛇尾，只是虛張聲勢，最終會不了了之。

然而，仔細觀察後發現，特朗普的戰略逐漸清晰。美國悄悄祭出新型經濟戰，似將牽動2025年以後的世界經濟，一是晶片戰爭，二是貨幣戰爭，第三是貿易戰，這是一場沒有硝煙味的戰爭，對影響經濟與地緣政治的威力，比有形戰爭更可怕。