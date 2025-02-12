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12/02/2025

「深度求索」DeepSeek概念股

#理財 #女子愛財 #DeepSeek #理財智慧 #投資 #股票 #AI #深度求索
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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

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　　姊妹們，農曆年前後，被喻為以蔗渣價錢、買到燒鵝味道的人工智能(AI)大模型DeepSeek（中文一般譯做「深度求索」）橫空出世，震撼整個科技界。

 

　　有人形容，任何產品或服務，只要有中國的介入，都能大幅降低成本，DeepSeek又是另一個經典例子。

 

　　既然DeepSeek這麼強大，也是中式的AI模型，我就請DeepSeek幫忙，為本欄作一首藏頭詩。結果，經過一輪思考之後（為時只有十多秒），它就作了以下這首詩：

 

　　「女慧才德勝兒郎

　　子夜勤學繡錦章

　　愛財取之應有道

　　財智持家福滿堂」

 

　　姊妹們，大家認為如何呢？

 

　　我認為，雖然不是甚麼佳作，但也算似模似樣！這還不止，她更寫了以下一段註釋：

 

　　「本詩以『女子愛財』四字藏頭，首句強調女子才華不讓鬚眉，次句描繪勤勉精進形象，第三句點出君子愛財取之有道之理，末句以財智兼備呼應首句才德。全詩藉藏頭形式，將傳統價值觀與現代女性形象巧妙結合，賦予『愛財』二字知理守分，善用厚生的正向意涵。」

 

　　原來，DeepSeek也曉得自己讚自己！

 

　　平心而論，這個評釋寫得不錯，但本欄最尾的字是「財」，而非「才」，DeepSeek所說的應該是「才智」，而非「財智」，但她硬寫為「財智」，似乎有蒙混過關之嫌。但話得說回頭，本欄在《經濟通》被分類為「財智」部分，難道它知道這個安排？：）

 

 DeepSeek給出的股票分析和推介有板有眼 (Shutterstock)

 

　　本欄有時也會給姊妹們一些股票分析，既然DeepSeek這麼強大，我就進一步要求DeepSeek，「深度求索」一些受惠於它自己的股份。結果，也是只花了十多二十秒，它就寫了一大篇股評和推介。

 

　　DeepSeek一點也不含糊，知道自己不是上市公司，所以告訴大家不用考慮買DeepSeek了，反而可考慮與DeepSeek相關的上下游產業鏈，例如AI技術、雲計算、大數據和芯片等領域的公司。

 

　　接下來，DeepSeek就在不同領域提供了它的分析和推介。

 

　　核心AI技術和應用方面，它推介商湯(00020)，原因是，商湯是亞洲AI龍頭，專注計算機視覺、大模型及生成式AI，並與DeepSeek同屬AI技術研發領域，受惠於行業發展紅利或帶來的協同效應。

 

　　它亦作出風險提示，指商湯盈利波動大，商業化進度需要跟進。

 

　　DeepSeek另一個推介是百度(09888)。

 

　　至於算力基礎設施（芯片/伺服器/數據中心）方面，它推介中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)和金山雲(03896)。

 

　　最後一個領域是數據與應用場景合作，它推介騰訊(00700)和阿里健康(00241)。

 

　　不過，最值得指出的是，DeepSeek不忘警告大家，買賣這些股票的風險：

 

　　間接受益邏輯：DeepSeek未上市，且業務聚焦技術研發，港股中直接關聯的公司有限，需關注技術擴散效應。

 

　　市場波動：AI概念股估值受技術突破、政策和市場情緒影響較大，需注意短期波動風險。

 

　　行業競爭：全球AI巨頭，如英偉達、微軟等，技術迭代可能壓縮國內企業空間。

 

　　因此，投資策略方面，DeepSeek建議，大家應以中長期配置為主，還要關注技術落地能力強、現金流穩定的龍頭，例如騰訊和百度。

 

　　還有就是政策方向，例如「十四五」(2021-2025)數字經濟的規劃，以及行業技術突破事件，短期應該以算力、數據方向等股票為投資對象。

 

　　姊妹們，大家認為如何？不如大家先消化一下，下次再分享我的看法。

 

　　作者電郵tong_lydia223@yahoo.com.au

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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