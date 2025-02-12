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12/02/2025

不為人知的財政儲備

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    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，2018年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　今日元宵，財爺的《財政預算案》很快出爐，在出爐之前，財爺叫各方面畀意見。財爺可能唔知道香港人的「魚蛋論」：並不是自己要求更多，而是希望既得利益者獲得更少，最多人叫財爺做同時亦得到最多民心的，就是公務員減薪以及取消長者乘車2元優惠。其實，這些措施究竟幫到幾多？有20億已經唔錯，20億對千億財赤而言，只是2%，現在賣樓最少都要付2%佣金，所以，大家唔好浪費時間在收益微薄的措施上，不如努力發掘香港的財政儲備。

 

　　近日有不少業主被銀行call loan call到失魂，要解決這個問題，最直接了當就是賣走一些物業。在咁嘅時勢，要賣樓亦唔容易，不過，大家都唔知道，收租業主有一個潛在買家，就是租客，所以，如果租客認為生意有得做，是非常願意買入租用的物業。然而，現在銀行對於按揭貸款非常嚴謹，能夠買入租用物業的租客不多，但不是沒有，如果銀行放寬按揭貸款，成交量就會大增，樓市亦會趨於平穩。

 

居屋業主可以透過補地價，買入自住單位。(Shutterstock)

 

　　我唔講大家都未必留意到，政府亦有很多打算買入自用單位的租客，那些就是居屋業主。如果他們願意補地價，是可以買入自住單位，如果唔補，自住是無問題，出租就唔得。據小道消息，大約有總值6000億的居屋要補地價，當中不少是非常渴望補地價，如果政府容許他們八折補地價，庫房就有4800億進帳。當然會有人話，不少居屋居民根本無錢，對於補地價是有心無力。這個問題容易解決，就是銀行借錢畀居屋業主買番自己個單位，政府作出擔保，如果居屋業主不按時供樓，銀行可以沒收居屋拍賣，甚至賣番畀政府。這個決定，即使千億財赤，都可以捱幾年，更何況現時股市成交量大增，地產商恢復拍賣土地，財赤問題很容易解決，何必著眼那些細微細眼支出？

 

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