上周末（2月8日至9日），今年第一個小陽春終於起駕，這個小陽春會持續多久或者會有多大規模，現在說言之過早，但的而且確市場出現轉旺的情況。目前轉旺的情況比之前短暫的樓價回升，更能夠牽動到較多購買力回歸到市場。原因有多個，包括租金有力向上，所以很多租客轉為買家；因為租金回報率上升，收租客入市開始日益成為氣候；今次小陽春的銀行定期息口比之前低，即是說目前的購買力比過去更樂意出市場尋找機會。

此外，愈來愈多泛內地客來港買樓，泛內地客包括過去20年的新舊移民、來港長期工作或者已取得身份證的生意人，從他們的身份證普通話拼音，令我們可以針對這批客戶做統計。顯然這類買家在市場日益是主流，這和香港優質的樓宇水準有關。

筆者仍然認為本人今年的評論會實現：樓市雖然未有樓價大升的因素，但已經找到樓價谷底，有足夠條件回升5%至10%。至於更長遠的樓市，我們要看一些因素，例如股市變化，因為股市牽涉巨額資金，股市表現亦反映到中美角力的模式，究竟中國資金會像以前般以守為攻按兵不動，還是會與美國資金互相流動，令雙方可以有多一些活動空間？如果是偏向平和的話，那市場上就會有更明朗的前景讓銀行去借錢給投資者去投資。

香港樓價似乎已找到谷底，有足夠條件回升5%至10%。(Shutterstock)

筆者奉勸一直看淡樓市的朋友，應該在這個時候停一停、想一想。樓市的本質，當然是有升有跌，看跌是可以的，但不應該無限期看跌，現在是時候盤算究竟何時才是最佳入市時機，否則無了期地看淡樓市，到樓市回升後，同樣會後悔莫及。

筆者見到有一直唱淡的KOL來到現時的價位開始入市，有人說他們立心不良，唱淡樓市原來想自己入市，我不介意別人用這種投資態度，相反唱淡得來如果是無止境，其實是對自己沒有好處的，只是在態度上對樓市作出詛咒而已，最後都容易成為輸家。

當然，香港樓市的靭力甚至香港樓市的福祉，最重要還要看政府如何拿捏市場。首先，政府要因時制宜，既然樓市供應已經得到改善，甚至有短暫高企的情況，筆者認為政府要檢討土地開發的時間表，這樣才能夠令發展商部署如何發展地盤。

政府應該向市場發放更多正面信息，提升市場信心，加強心理預期，否則在人心虛怯或充滿疑問的氣氛之下，成交和轉流率就不可能提高。沒有發展商願意做蝕本生意，已買樓的市民即使沒想樓價升值，也不想賠本啊。