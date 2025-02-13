美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

繼內塔尼亞胡後，約旦國王阿卜杜拉二世成為特朗普上任後，第二位訪問白宮的外國元首。可是，相對於前者的囂張，後者卻表現得如坐針氈，一方面明白到如約旦應允接收加沙的巴勒斯坦人，這將是自殺式選擇，必導致內部不穩，並成為美國清洗巴人的同謀者；另方面阿卜杜拉又不欲得罪這位美國狂人總統，皆因約旦立國後一直依靠美國各方面的援助，事實上，特朗普亦曾以停止援助作威脅。

彭博經濟分析指出，根據2023年的數字，約旦和埃及分別是美國第四和第五大受援國。對埃及而言，美國援助佔其國內生產總值(GDP)不足0.5%，約旦的依賴度更高，援助額佔其GDP的3%，這解釋了2月11日特朗普為何在記者會中，有恃無恐地對阿卜杜拉咄咄迫人，毫不給他一點面子，無視約旦主權，這實在教國王情何以堪。

約旦國王阿卜杜拉二世晤特朗普時如坐針氈，不敢強硬回絕。(AP)

首先，特朗普在阿卜杜拉面前表明，美國甚至不用購買加沙，而是掠取並清空便可，來發展成美國永久海濱度假區，因為加沙這個戰場廢墟已失去任何被收購價值。他又指，被迫遷徙的加沙巴人可安置在阿拉伯地區，特別是約旦和埃及，認為這兩個鄰國必可為加沙居民騰出一塊地。儘管約旦政府三番四次表示沒可能，但特朗普仍向記者表示該國最終會答允。

埃及總統塞西對此提議斷言拒絕，並且不會和特朗普就這議題有商討的餘地，寧願令原定的會晤泡湯。相比之下，阿卜杜拉似乎軟弱得多，至少不敢如塞西般表現出強硬態度，他左顧而又盼，一切推給即將在2月底舉行的阿拉伯聯盟會議，使他頓然大失民望分數及支持率，也受盡阿拉伯媒體的諷刺和批評。

約旦有六成人口為巴人，他們大多是以色列建國後被驅趕的巴人難民及其後代，對當年的巴人「大災難」(Nakba)有著深刻的民族記憶和世代創傷，因此今次對於以色列極右政權變相屠殺加沙巴人，以及企圖吞併西岸，加上美國對加沙赤裸裸的殖民計劃，美以兩國聯手進行種族清洗，巴人現在可謂是面對第二次「大災難」，甚至比第一次更為糟糕及凶險。

約旦和埃及與以色列為鄰，美國希望她們收留被迫遷徙的加沙巴人。(Shutterstock)

在民族生死存亡之際，海外巴人所發出的怒吼，以約旦巴人最為響亮。在國王會見特朗普前夕，約旦爆發了一場大規模示威，嚴正拒絕美國接管加沙，也一併聲討以色列把戰爭從加沙轉到西岸來。從中可想而知，如果特朗普成功挾援助令國王屈服的話，約旦社會勢必作出大反彈，並大有可能動搖約旦在中東的平衡角色。

要知道，約旦與以色列為鄰，屬早期少數和以色列簽下和約建立邦交的阿拉伯國家，一直在以巴衝突上扮演調停者，成為阿拉伯地區和西方就安全事務合作的橋樑，而美國給予約旦大量援助的目的也在於此。如這個平衡一旦被打破，便只會令該地區陷入更多的烽煙，埃及亦然，其實她和以色列簽署的《大衛營協議》因加沙屠城已備受內部挑戰。

建立和約不易，特朗普不僅輕視之，反之添油添火，還為內塔尼亞胡撕毀加沙停火協議護航，而且揚言要在加沙重新開戰，以為強權便是真理，最後可能搬石頭砸自己的腳。就我在西岸接觸的巴人，他們都說會為重建加沙全力以赴，對特朗普的狂言嗤之以鼻。

加沙飽受以軍炮火摧殘，百廢待興。(AP)

加沙年輕記者Abubaker Abed在接受訪問時表示：「我們不在乎外界的救援物資，只在乎我們的土地、我們的家園，由我們決定自己的將來，是我們的人權，我們將誓死捍衛之，特朗普你別妄想。」巴人抗爭超過70年，今次將要準備打一場有史以來最悲壯的民族硬仗了，國際社會作何反應？可悲的是大部分西方國家沉默是金。