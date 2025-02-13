  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
容我世說
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下威少看世界飛常談台灣熱話葉劉的地球儀易經看世界娛樂情報港是港非英倫歲月
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

13/02/2025

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

#大國博弈 #容我世說 #加沙 #約旦 #以巴衝突 #特朗普 #埃及 #巴勒斯坦 #以色列 #內塔尼亞胡
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 張翠容

    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

    容我世說

    每周更新

　　繼內塔尼亞胡後，約旦國王阿卜杜拉二世成為特朗普上任後，第二位訪問白宮的外國元首。可是，相對於前者的囂張，後者卻表現得如坐針氈，一方面明白到如約旦應允接收加沙的巴勒斯坦人，這將是自殺式選擇，必導致內部不穩，並成為美國清洗巴人的同謀者；另方面阿卜杜拉又不欲得罪這位美國狂人總統，皆因約旦立國後一直依靠美國各方面的援助，事實上，特朗普亦曾以停止援助作威脅。

 

　　彭博經濟分析指出，根據2023年的數字，約旦和埃及分別是美國第四和第五大受援國。對埃及而言，美國援助佔其國內生產總值(GDP)不足0.5%，約旦的依賴度更高，援助額佔其GDP的3%，這解釋了2月11日特朗普為何在記者會中，有恃無恐地對阿卜杜拉咄咄迫人，毫不給他一點面子，無視約旦主權，這實在教國王情何以堪。

 

 約旦國王阿卜杜拉二世晤特朗普時如坐針氈，不敢強硬回絕。(AP)

 

　　首先，特朗普在阿卜杜拉面前表明，美國甚至不用購買加沙，而是掠取並清空便可，來發展成美國永久海濱度假區，因為加沙這個戰場廢墟已失去任何被收購價值。他又指，被迫遷徙的加沙巴人可安置在阿拉伯地區，特別是約旦和埃及，認為這兩個鄰國必可為加沙居民騰出一塊地。儘管約旦政府三番四次表示沒可能，但特朗普仍向記者表示該國最終會答允。

 

　　埃及總統塞西對此提議斷言拒絕，並且不會和特朗普就這議題有商討的餘地，寧願令原定的會晤泡湯。相比之下，阿卜杜拉似乎軟弱得多，至少不敢如塞西般表現出強硬態度，他左顧而又盼，一切推給即將在2月底舉行的阿拉伯聯盟會議，使他頓然大失民望分數及支持率，也受盡阿拉伯媒體的諷刺和批評。

 

　　約旦有六成人口為巴人，他們大多是以色列建國後被驅趕的巴人難民及其後代，對當年的巴人「大災難」(Nakba)有著深刻的民族記憶和世代創傷，因此今次對於以色列極右政權變相屠殺加沙巴人，以及企圖吞併西岸，加上美國對加沙赤裸裸的殖民計劃，美以兩國聯手進行種族清洗，巴人現在可謂是面對第二次「大災難」，甚至比第一次更為糟糕及凶險。

 

約旦和埃及與以色列為鄰，美國希望她們收留被迫遷徙的加沙巴人。(Shutterstock)

 

　　在民族生死存亡之際，海外巴人所發出的怒吼，以約旦巴人最為響亮。在國王會見特朗普前夕，約旦爆發了一場大規模示威，嚴正拒絕美國接管加沙，也一併聲討以色列把戰爭從加沙轉到西岸來。從中可想而知，如果特朗普成功挾援助令國王屈服的話，約旦社會勢必作出大反彈，並大有可能動搖約旦在中東的平衡角色。

 

　　要知道，約旦與以色列為鄰，屬早期少數和以色列簽下和約建立邦交的阿拉伯國家，一直在以巴衝突上扮演調停者，成為阿拉伯地區和西方就安全事務合作的橋樑，而美國給予約旦大量援助的目的也在於此。如這個平衡一旦被打破，便只會令該地區陷入更多的烽煙，埃及亦然，其實她和以色列簽署的《大衛營協議》因加沙屠城已備受內部挑戰。

 

　　建立和約不易，特朗普不僅輕視之，反之添油添火，還為內塔尼亞胡撕毀加沙停火協議護航，而且揚言要在加沙重新開戰，以為強權便是真理，最後可能搬石頭自己的腳。就我在西岸接觸的巴人，他們都說會為重建加沙全力以赴，對特朗普的狂言嗤之以鼻。

 

加沙飽受以軍炮火摧殘，百廢待興。(AP)

 

　　加沙年輕記者Abubaker Abed在接受訪問時表示：「我們不在乎外界的救援物資，只在乎我們的土地、我們的家園，由我們決定自己的將來，是我們的人權，我們將誓死捍衛之，特朗普你別妄想。」巴人抗爭超過70年，今次將要準備打一場有史以來最悲壯的民族硬仗了，國際社會作何反應？可悲的是大部分西方國家沉默是金。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》親友自殺離世遺屬如何自處？身邊親友應該怎樣陪他們走出人生最低谷？► 即睇

我要回應
更多容我世說文章

你可能感興趣

#大國博弈 #容我世說 #加沙 #約旦 #以巴衝突 #特朗普 #埃及 #巴勒斯坦 #以色列 #內塔尼亞胡
更多世事政情文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘

11/02/2025 18:34

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk