  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 人民幣 通脹 年金 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 看透樓市 退休錦囊

13/02/2025

hot talk 1點鐘｜聯儲局有機會12月先減到息？｜百度文心一言4月起全面免費｜舜宇短期有望上紅底股？

#hot talk 1點鐘 #港股 #姚浩然 #亨達 #美國通脹 #減息 #科技股 #09888 #百度 #02382 #舜宇 #手機設備股 #香港股票 #盈喜 #Reddit #羅賓漢 #RDDT #VT #CrDO #HOOD #Credo #Vertiv #09988 #騰訊 #京東 #阿里巴巴 #01024 #快手 #00700 #09618 #PLTR #Palantir
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：亨達財富管理董事總經理　姚浩然

 

　　美國1月消費物價指數CPI按月升幅0.5%，高於預期，創17個月以來最勁，核心CPI按年、按月都反彈，更創下去年3月以來最大升幅，在特朗普關稅措施下，未來幾個月通脹會進一步惡化？今年有機會只減一次息嗎？

 

　　港股再上22000點，惟恒指14天RSI已進入超買區間，短期回調風險加大？據報百度(09888)正在與阿聯酋討論在當地運無人的士計劃，股價可繼續追落後？另外，百度又宣布文心一言將於4月1日起全面免費，減價對毛利影響大嗎？舜宇(02382)發盈喜，預期去年純利按年最多增長約1.5倍，兼獲大行唱好，短期有望衝上紅底股？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/MhxVGls2nQw?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:18開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #港股 #姚浩然 #亨達 #美國通脹 #減息 #科技股 #09888 #百度 #02382 #舜宇 #手機設備股 #香港股票 #盈喜 #Reddit #羅賓漢 #RDDT #VT #CrDO #HOOD #Credo #Vertiv #09988 #騰訊 #京東 #阿里巴巴 #01024 #快手 #00700 #09618 #PLTR #Palantir
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【蛇年行大運 新年好賞「飾」】etnet賞太歲開運趨吉避凶神器

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

美國殖民加沙勢在必行，約旦進退維谷

13/02/2025 10:08

大國博弈

高息定存 | 信銀國際12個月港元定存高達3.5厘

11/02/2025 18:34

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk