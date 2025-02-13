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13/02/2025

入住富麗敦海洋公園酒店 歎超可愛熊貓便當及熊貓三文治！$2,280起包雙人海洋公園入場券

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Text: Katty Wu

　　終於可以去探家姐、細佬喇！港產大熊貓龍鳳胎將由2月16日起正式亮相，「契爸契媽」準備好探BB未？香港富麗敦海洋公園酒店剛剛推出全新的「熊貓寶寶萌趣假期」套票，包括一晚住宿、雙人早餐、超可愛的熊貓便當及熊貓三文治，還有海洋公園雙人入場門票，每晚$2,280起，適用於2月15日起至6月30日期間入住。

 

港產大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」超可愛，應該不少fans都準備好入園跟牠們見面！（圖片來源：The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

 

　　「熊貓寶寶萌趣假期」套票的亮點是包括一份以和風美點包括日式章魚燒、芝士玉子燒、香腸及西蘭花與日式飯圑製成的熊貓便當，以及火腿芝士熊貓三文治，賣相可愛趣致，很好打卡！由於供應時間為每天下午3時起，以及海洋公園門票需於酒店前台領取，所以建議大家第一天check-in後先享用「熊貓美食」，翌日別過早餐後才去海洋公園採熊貓！不過，如果想早一點見家姐、細佬，check-in前都可以取票，但就要先前往酒店，再乘坐免費酒店穿梭巴士往海洋公園。

 

「熊貓寶寶萌趣假期」套票包括於星耀廊享用熊貓便當及熊貓三文治，賣相可愛趣致。（圖片來源：Facebook@The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

 

富麗敦海洋公園酒店所有客房都擁有無敵海景，面積377呎以上，寬闊舒適，度假氣氛濃厚。（圖片來源：Facebook@The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

 

2月16日起就可以在「大熊貓之旅」見到家姐、細佬喇！（圖片來源：Facebook@The Fullerton Ocean Park Hotel Hong Kong）

 

香港富麗敦海洋公園酒店

網址：按此

 

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