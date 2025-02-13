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13/02/2025

全港49個「家姐細佬」3D 熊貓郵筒，立法會150隻大熊貓雕塑及港鐵主題列車免費打卡

#銅鑼灣 #打卡 #黃竹坑 #本地遊 #港鐵 #尖沙咀 #海洋公園 #大熊貓BB #中環街市 #大熊貓龍鳳胎 #熊貓郵筒 #立法會
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Text: Eunice Chow Photo: 旅發局

　　海洋公園的大熊貓盈盈、樂樂的新生龍鳳胎寶寶，「家姐」「細佬」將於2月16日正式與公眾見面啦！大家除了入園探訪外，有冇發現大熊貓主題立體郵筒已於銅鑼灣及黃竹坑出現，還可以去中環街市及立法會綜合大樓地下大堂打卡，而港鐵海洋公園站、部份主題列車、機場快線車站亦換上熊貓主題佈置。

 

熊貓主題打卡點︱大熊貓主題立體郵筒

 

　　為慶祝大熊貓寶寶正式亮相，文體旅局、旅發局及香港郵政聯手合作，設計大熊貓家族立體郵筒，49 個郵筒將遍佈香港、九龍及新界，首批 5 個郵筒率先於銅鑼灣及南區登場。其餘郵筒將在二月至三月初內陸續與大家見面。

 

以 3D 打印的一對大熊貓龍鳳胎寶寶坐在供郵差暫存郵袋的郵筒上；「家姐」一手拿著一向受旅客歡迎的軟雪糕，「細佬」則手持相機，替準備享受香港風味的姐姐拍照打卡。

 

首批5個大熊貓主題立體郵筒

 

1. 銅鑼灣百德新街22至36號

2. 銅鑼灣百德新街59號

3. 銅鑼灣告士打道280號

4. 黃竹坑深灣道南濤閣

5. 黃竹坑業發街怡達工業大廈

 

其他主題郵筒位置稍後公布

https://www.discoverhongkong.com/tc/what-s-new/panda.html

 

熊貓主題打卡點︱150隻大熊貓雕塑 登陸立法會

 

　　早前，「PANDA GO！香港遊」隊伍於港九新界特色地標如香港國際機場，到星光大道、昂坪360、海洋公園和中山（紀念）公園現身，最近150隻大熊貓雕塑登陸立法會綜合大樓地下大堂，即至2 月底展出歡迎市民和遊客打卡。另外，逾800隻熊貓雕於2月17日至3 月6日中環街市展出，部分更以新春造型登場！

 

圖片來源︰Shiu Ka Fai 邵家輝FB

 

圖片來源︰Shiu Ka Fai 邵家輝FB

 

熊貓主題打卡點︱港鐵換上新裝

 

　　旅發局、海洋公園與港鐵會再度合作，於港鐵海洋公園站、部份主題列車、機場快線車站以及一些主要車站包括金鐘站等，增添新的大熊貓寶寶裝飾。

 

港鐵海洋公園站 圖片來源︰港鐵網頁

 

　　兩列南港島線大熊貓主題列車將會行駛金鐘站至海怡半島站，列車車廂內佈滿熊貓的蹤影，有的安坐在座位上，與乘客「同行」乘搭港鐵，也有在門口跟乘客打招呼。

 

圖片來源︰港鐵網頁

 

行車時間表（平日 、星期六、日及公眾假期適用）

由金鐘站開出 : 首班車 06:11 及 尾班車 01:05

由海怡半島站開出 : 首班車 06:00 及 尾班車 00:42

 

　　機場快線大熊貓主題列車將會行駛香港站至博覽館站。如果想確保見到主題列車，乘客可於星期二至日以下特定時間到達香港站。香港站 : 星期二至日 13:43、14:53、16:02

 

圖片來源︰港鐵網頁

 

香港國際機場、尖沙咀天星碼頭和各區巴士站，以及九龍旅發局旅客諮詢中心，亦能看到大熊貓的可愛身影。

 

旅發局「召集世界好友暢遊香港」大熊貓活動專頁

https://www.discoverhongkong.com/hktc/what-s-new/panda.html

 

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