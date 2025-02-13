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13/02/2025

《破‧地獄》3大演員入選電影編劇協會「最佳角色」 黃子華去年憑《毒舌大狀》奪獎 多數網民撐郭富城

#打工仔 #香港電影編劇家協會 #影視娛樂 #黃子華 #劉青雲 #郭富城 #破地獄 #臨時劫案 #爸爸
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Text: wong lin lin rachel

　　由黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演的《破‧地獄》深受觀眾歡迎，票房理想打破不少紀錄，而一班出色的演員，亦開始在各個電影頒獎禮上較量。日前香港電影編劇家協會公布2024年的「年度最佳電影角色獎」5強名單，三大男女主角：黃子華、許冠文和衛詩雅同時入圍。

 

 

　　每年，香港電影編劇家協會由會員投票選出「年度推薦劇本獎」及「年度最佳電影角色獎」，日前公布了「年度最佳電影角色獎」最後進入第二輪投票的5組角色名單，包括有：《爸爸》劉青雲、《臨時劫案》郭富城、《破‧地獄》黃子華、許冠文和衛詩雅。一套戲3大主角都能入圍最後5強，成績相當理想。

 

 

　　在《破‧地獄》中飾演魏道生的黃子華，去年憑《毒舌大狀》曾奪得這個獎項，今次再度入圍，他感謝大會會員的投選，而飾演郭文的許冠文，感謝台前幕後所有人的努力：「能夠獲得香港電影編劇家協會嘅認同，感到特別榮幸，衷心感謝各位電影同業及觀眾認同，期望《破‧地獄》之後再獲更多佳績！」

 

 

　　在戲中飾演郭文玥的衛詩雅，即將出嫁，但忙於籌備婚禮亦不忘出力宣傳電影，早前她飛往荷蘭，為《破‧地獄》謝票，與觀眾見面。她得知自己入圍都十分興奮：「好感恩可以連續兩年演到兩個好角色，獲得大家嘅喜愛，衷心多謝我哋《破‧地獄》嘅編劇兼導演陳茂賢同另一位編劇鄭緯機。郭文玥這個角色為我帶來許多意外收穫，好多謝每一位喜歡這部電影同這個角色嘅業界朋友同廣大觀眾！」

 

 

　　能入圍的5個演員，都有不同的支持者，在香港電影編劇家協會的Facebook專頁內，自公布這個獎項的入圍名單後，網民都留言支持自己喜歡的演員及角色，大部分網民留言也支持在《臨時劫案》中飾演梅藍天的郭富城。近日，郭富城去到長沙，為內地節目《聲生不息‧大灣區季》進行錄影，相信得知入圍及有很多網民支持的消息，心情興奮應該會表演得特別落力。

 

 

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