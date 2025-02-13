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13/02/2025

Netflix《黑白大廚》第2季比賽難度升級！最新戀綜《母胎單身戀愛大作戰》見證參賽者找到初戀！黃Viu 2月15日推奇幻戀《魔女》

#打工仔 #魔女 #雷神 #母胎單身戀愛大作戰 #影視娛樂 #姜草 #照明商店 #黑白大廚 #單身即地獄 #Netflix #黃Viu
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Text: wong lin lin rachel

　　Netflix去年播出《黑白大廚：料理階級大戰》，立即吸引各地的觀眾。今年，乘勝追擊推出第二季，據知今次參賽者廚藝比上一季的選手勁犀利，比賽更加緊張。與此同時，Netflix推出戀愛真人騷，除了有《單身即地獄》第四季之外，將會推出全新戀愛實境騷《母胎單身戀愛大作戰》，圍繞一班零經驗拍拖的人，從學習中找到合適的對象。另一串流平台黃Viu在2月15日亦推出《照明商店》原創漫畫家姜草另一作品《魔女》，再引發煲劇潮。

 

 

　　《黑白大廚：料理階級大戰》去年播出以來，大受好評，引來觀眾追看，劇組人員乘勝追擊製作第 2 季，今次節目仍然由白種元和安成宰繼續擔任評審。新一季的比賽規則即將會加難度，全面升級，要求參賽者的廚藝水平也會比之前更高。觀眾可以見到每一場激烈對決，從高級料理鬥到街頭小食，到時再會誕生新的「料理界的王者」。

 

 

　　喜歡真人騷觀眾，今年可以大飽眼福，Netflix年初打頭陣，推出熱門戀愛真人騷《單身即地獄》第四季，相信熱愛這類節目的觀眾已經追看。而Netflix今年再推出全新製作戀愛實境騷《母胎單身戀愛大作戰》，這次的參賽者並沒有戀愛經驗，Netflix 將從 4000 多名申請者中挑選數名母胎單身男女，與他們一同踏上尋找初戀的旅程。參賽者要在節目中學習拍拖、戀愛的各種技巧，從而找到合適的對象，挑戰單成功。一班戀愛初哥，會勾起觀眾初戀的甜蜜回憶之外，還因為碰釘而產生的不少有趣笑料。

 

 

　　至於經典韓國推理真人秀《犯罪現場》，將會推出《犯罪現場 Zero》，這次節目不單延續過去的推理風格之外，還加入更多新的破案機制。多件案件考驗參賽者的觀察力與邏輯思維，觀眾到時也可以一起追查做「推理王」。

 

　　另一串流煲劇平台黃Viu，將會在2月15日，推出由朴珍榮和盧正義主演的原創奇幻韓劇《魔女》，劇集改編自韓國人氣作家姜草的同名網絡漫畫。姜草擅於撰寫奇幻題材，改編自他筆下作品的劇集都紅遍全球，繼《Moving異能》及《照明商店》大獲成功之後，即將有《魔女》登場。

 

 

　　《魔女》講述神秘女子朴美貞（盧正義 飾）自小被稱為「魔女」，喜歡她的男人不是受傷就是死亡，她也因此過著與世隔絕的生活；她的中學同學李東鎮（朴珍榮 飾）為了證明深愛的美貞並非魔女而入讀統計學系，十年後更搖身一變成為業界最強數據分析師。某天二人意外在地鐵重逢，東鎮選擇冒著生命危險打破美貞的不幸，他們也在過程中成為了彼此愛的救贖。

 

　　除了男女主角引爆熱話，《魔女》亦集結了張慧珍、安內相等實力派演員，網上亦流出了不少慶功宴照片，在大合照中可見《Uncle》張姬領、《流星》權韓率、朱鍾赫和金寶英等，黃金配角陣容絕對是新劇的賣點。

 

　　有靚人也有靚景，為了忠於漫畫中朴美貞的夢想之地，《魔女》特地選址奧地利人間仙境哈爾施塔特（Hallstatt）拍攝大結局，當地早於1997年被聯合國世界教科組織列入世界文化遺產，以湖光山色聞名，因此不但網民期待這個壯麗場景，漫畫迷亦非常期待男女主角在當地的愛情終章！

 

 

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