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14/02/2025

寧德時代赴港上市

#政政經經 #財金大勢 #寧德時代 #IPO #港交所 #上市
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　　全球動力電池巨頭寧德時代(深:300750)傳已正式提交香港上市申請，預計籌資規模至少達到50億美元（是近年港股最大IPO），將為港股注入新活力。

 

　　寧德時代作為全球動力電池行業的領軍者，其市場地位無可撼動。根據國際研究機構SNE Research的最新數據，2024年前11個月，即便不包含中國市場，寧德時代的全球動力電池裝車量仍然高達84.0GWh，市場佔比穩居全球第一。同時，寧德時代在這段時間內的按年增速達到了28.6%，同樣位列世界第一。這些數據充分證明了寧德時代在全球動力電池市場的絕對優勢和強勁的增長勢頭。

 

　　寧德時代的客戶群體涵蓋了眾多國際汽車巨頭和中國車企：特斯拉(TSLA)、吉利(00175)、蔚來(NIO)等知名企業都是寧德時代的重要合作夥伴。憑藉優質的產品和服務，寧德時代贏得了客戶的廣泛認可和信賴。這也為其在全球市場的拓展提供了有力的支撐。

 

　　儘管2024年寧德時代的營收預計會出現8.7%至11.2%的下降，但其淨利潤卻將實現11%至20%的按年增長。這一業績預報顯示，寧德時代在保持市場領先地位的同時，也在不斷優化產品結構，提升盈利能力，這為其未來的持續發展奠定了堅實的基礎。

 

港交所受惠

 

　　目前，寧德時代已經是A股市場的上市公司，截至2025年2月13日，其A股市值高達1.1萬億元人民幣。

 

　　寧德時代在港上市，將為港股市場引來另批外資，其交投亦將夯實港股每日成交，港交所(00388)會受惠。


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　　編按：恒指昨日（13日）收報21814點，由升轉跌，全日666點升幅全消下，本欄年初至今的推介成績也由12/2/2025的368.5%回落至265.4%。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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