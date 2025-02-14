訂機票慳錢攻略｜Expedia：星期日預訂機票最多慳15%！星期四出發最抵！7月商務/頭等艙機票最平！

香港人喜歡去旅行，平均每年都會去2、3次，去得多，大家都會有些心得在哪裡及幾時訂酒店最平。但機票呢？當大家都以為愈早預訂愈著數的時候，網上訂機票酒店平台Expedia告訴你，原來出發前7至22天才是預訂的黃金時機！

Expedia最近發布《2025年航空旅遊秘訣》年度報告，拆解常見的旅遊迷思，幫助香港旅客節省時間及旅費。報告由Expedia與航空公司報告公司（Airlines Reporting Corporation, ARC）及全球最大型航班資訊供應商OAG合作，分析數以十億計數據點編製而成。

迷思一：愈早預訂機票愈著數

真相揭曉 ：出發前7至22天是預訂的黃金時機！

預訂機票並非越早越實惠。最佳預訂時機是出發前7至22天，對比提前4至5個月預訂最多可節省26%！此外，旅客不妨多留意航空公司及旅遊預訂平台的特別促銷活動，隨時可能獲得超值優惠。

迷思二：星期一至星期日，任何一日買機票價格都一樣

真相揭曉：星期日預訂機票慳得更多！

數據顯示，無論選擇哪種客艙等級或行程安排，星期日都是預訂機票最抵的日子，而最貴則是星期五。在星期日預訂機票一般較平，比在最昂貴的星期五預訂機票，最多可節省15%。

迷思三：幾時出發不會影響機票價格

真相揭曉：星期四出發最抵！

幾時買機票固然重要，但出發日子也是不可忽視的一環。對比最貴的星期日出發，星期四出發最多可節省17%！另外，以下是一些選擇出發月份、日子及時間的貼士，大家不妨參考一下：

10月是經濟艙機票最便宜的月份： 與1月（經濟艙機票最貴的月份）相比，旅客在10月外遊可以節省高達18%。

與1月（經濟艙機票最貴的月份）相比，旅客在10月外遊可以節省高達18%。 7月是商務艙或頭等艙機票最便宜的月份 ：與2月（票價最高的日子）相比，旅客在7月旅遊可以節省高達10%。

：與2月（票價最高的日子）相比，旅客在7月旅遊可以節省高達10%。 星期二出發可避開人潮： 旅客在星期二可享受到較為清靜的機場。雖然這一天可能不是最便宜的出行選擇，但對於追求輕鬆旅遊的旅客而言，卻是理想的時機。

旅客在星期二可享受到較為清靜的機場。雖然這一天可能不是最便宜的出行選擇，但對於追求輕鬆旅遊的旅客而言，卻是理想的時機。 早上的航班較少機會被取消： 在凌晨3點至早上9點出發的航班，被取消的機會低21%。相反，下午3點至晚上9點出發的航班被取消的機率高68%。

在凌晨3點至早上9點出發的航班，被取消的機會低21%。相反，下午3點至晚上9點出發的航班被取消的機率高68%。 3月份的航班取消率最低：3月是最可靠的旅遊月份，平均航班取消率僅為 4.5%，其取消率明顯低於其他月份。

迷思四：機票價格每年都會上漲

真相揭曉：經濟艙機票的平均價格其實有所回落！

2024年經濟艙平均機票價格較2023年下跌2%！

迷思五：我乘搭的航班總是滿座

真相揭曉：其實只要選對出發日期和月份，就能避開人潮！

星期二是出遊人流相對較少的日子，而9月更是港人外遊淡季 。

另外，Expedia《2025 年航空旅遊秘訣》年度報告同時公佈香港旅客最熱門及新興的旅遊目的地。台北、大阪和東京依然是香港旅客的熱門之選，而一些新興目的地也迅速崛起，如日本熊本和北馬里亞納群島塞班島成為新寵，機票搜尋量分別按年飆升255%和225%。與此同時，越南富國島的搜尋量也顯著增長，按年增幅達140%。

最受歡迎的旅遊目的地

1 台北 2 大阪 3 東京 4 曼谷 5 倫敦 6 福岡 7 首爾 8 温哥華 9 多倫多 10 新加坡

最熱門旅遊目的地