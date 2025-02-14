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14/02/2025

情人節雪糕快閃優惠｜IKEA限定玫瑰荔枝紅茶花形新地筒及2款花型甜品，GODIVA限時7日杯裝雪糕買一送一

#情人節 #著數速遞 #雪糕 #玫瑰 #買一送一 #新地筒 #Godiva #朱古力 #IKEA
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Text: wong lin lin rachel

　　二月是甜甜蜜蜜的月份，想情人節跟情侶增添冬日浪漫氣氛，可考慮IKEA都在節日內推出限定玫瑰荔枝紅茶花形新地筒，花形設計甜品，食落心花怒放。另外，朱古力品牌GODIVA再度推出杯裝冰凍甜點買一送一快閃優惠，以上產品及優惠限時供應，勿失良機。

 

　　IKEA為慶祝情人節，2 月 14 至 18 日一連 五日會推出限定玫瑰荔枝紅茶花形新地筒（$8），以別緻的花形造型，搭配清新的荔枝紅茶口味，帶來甜而不膩的味覺享受，無論是與另一半共享，還是獨自品嚐，都能夠享受甜蜜的節日氣氛。

 

 

　　而香港瑞典美食廊同步推出 2 款玫瑰花造型甜品（每款$19.9）：紅桑子味以粉紅色玫瑰花的形狀呈現，而士多啤梨味則以紅色玫瑰花的形狀呈現，玫瑰花造型甜品每一片花瓣都精心雕刻，不僅外觀精緻，口感更是細膩豐富，為情人節帶來視覺與味覺的雙重享受。

 

IKEA分店網頁：https://www.ikea.com.hk/en/where-are-we

 

　　至於GODIVA杯裝冰凍甜點系列由日本直送，設有五款限量口味選擇，包括比利時72%黑朱古力碎黑朱古力冰淇淋、黑朱古力碎牛奶巧克力冰凍甜點、黑朱古力碎馬達加斯加香草冰淇淋、榛子雙重朱古力冰凍甜點及黑朱古力碎草莓冰淇淋。五款冰淇淋口感幼滑細膩，分別以香草、堅果及水果配搭不同風味的朱古力，享受頂級朱古力工藝帶來的奢華味覺體驗。

 

 

　　由2025年2月17至23日期間，一連七日，凡於香港全線GODIVA門市購買杯裝冰凍甜點系列任何口味，可享買一送一優惠（原價HK$59／杯）；此外，購買三杯除可享買三送三優惠，更可額外獲贈GODIVA冰袋乙個。把握良機以超值價入手日本直送的杯裝冰凍甜點系列，體驗非凡獨特的滋味！

 

 

條款及細則約束請向店員查訊，或瀏覽GODIVA網頁。

香港官方網店：https://www.godiva.com.hk/chocolate/cup-ice-cream.html

香港專門店地址和電話：https://www.godiva.com.hk/boutiques.html

社交媒體

Facebook：GODIVA Chocolatier（Asia）

Instagram：@godivaasia

 

 

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