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14/02/2025

抵買之選！$2,299 5G手機 HONOR X9c Smart：AI攝影功能、360°防水、2米抗摔堅固技術

#數碼潮物 #5G手機 #Android 14 #防水 #2米抗摔技術 #手機 #AI攝影功能 #Android #Honor X9c Smart #5G #智能手機 #Gadget
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Honor一口氣推出了兩款平價5G手機，分别有X9c Smart與200 Smart。其中X9c Smart配備雙鏡頭及2米抗摔能力，加上內置系列AI攝影功能與不俗的效能，屬於實用低價手機之選。

 

 

　　X9c Smart備有青及黑兩色選擇，機身設計採用流線型設計及超窄邊框，厚度只有7.88毫米。手機獲得瑞士SGS全機五星綜合可靠度認證，機身採用3層超密封結構設計，支援360°生活防水，亦配備擁有2米抗摔能力的超彈抗摔技術 2.0，機身更能抵禦3,000次鋼絲絨磨擦，有一定的堅固程度。

 

X9c Smart設有 1,600萬像素前置鏡頭。

 

機身設計採用流線型設計及超窄邊框，厚度只有7.88毫米。

 

X9c Smart配備1.08億像素主鏡頭和500萬像素超廣角鏡頭。

 

　　X9c Smart採用MediaTek Dimensity 7025-Ultra處理器，內置12GB記憶體及支援RAM Turbo功能，讓系統有總共24GB記憶體使用。此外，手機配備6.8吋TFT LCD熒幕，支援120Hz刷新率及850nits峰值亮度，以及內置5,800mAh電池，官方稱充滿電支援 19.8 小時網上影片串流和 41.9 小時網上音樂連續播放。

 

機身右側設有音量鍵和整合指紋辨識的電源鍵。

 

手機採用USB Type-C介面，支援35W有線快充。

 

X9c Smart支援雙SIM卡，惟不設記憶卡插槽。

 

　　X9c Smart配備支援9合1像素的1.08億像素主鏡頭，提供3倍無損變焦及10倍數碼變焦，亦設有500萬像素超廣角鏡頭，可拍攝畫質不俗的照片。配合一系列AI相機功能，如AI 夜景拍攝模式、AI 鷹眼抓拍模式與AI 圖片移除功能，讓相片拍攝更有趣味。

 

X9c Smart提供3倍無損變焦及10倍數碼變焦。

 

內置AI相機功能，如能移除照片中不必要物件的AI 圖片移除。

 

X9c Smart採用MediaTek Dimensity 7025-Ultra處理器，安兔兔測試分數有47萬多，效能足夠日常使用需要。

 

X9c Smart配備支援9合1像素的1.08億像素主鏡頭，能拍攝畫質不俗的照片。

 

作業系統：Android 14

處理器：MediaTek Dimensity 7025-Ultra 2.5GHz八核

記憶體：12GBGB RAM / 256GB ROM

顯示屏：2,412 x 1,080像素，6.78吋多點觸控TFT LCD

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G NR

通訊：802.11 a/b/g/n/ac / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,600萬像素（前置） / 1.08億像素廣角 + 500萬像素超廣角（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou / NFC / 指紋感應器

電池：5,800mAh

體積：165.98 x 75.8 x 7.88毫米

重量：193克

售價：$2,299

查詢：Gin Hung Industrial 9513 5103

 

Honor 200 Smart － 千元5G手機

 

　　Honor新推出另一型號200 Smart是一部千元5G手機，採用了Honor 緩衝結構既能強化屏幕玻璃，獲得瑞士SGS高級抗摔防撞性能認證。機身備有雙立體聲喇叭，具300%高音量模式，更支援IP64防塵防水，同時亦有6.8吋TFT LCD觸控熒幕，支援120Hz刷新率及850nits峰值亮度。

 

 

　　200 Smart採用Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2處理器，內置8GB記憶體及256GB儲存，兼內置5200mAh電池及支援35W快充。此外，手機內置5,000萬像主攝和200萬像素景深雙主鏡頭，以及500萬像素鏡頭。定價$1,399。

 

 

另有兩款新智能手錶

 

　　除了手機外，Honor亦推出了兩款智能手錶Watch 4 Pro及Watch 5。Watch 4 Pro備有黑綠兩色，當中綠色搭載真皮錶帶及鍍金錶面，並採用 316L不銹鋼。手錶配備健康及運動監測功能，能追蹤心率、血氧水平和睡眠等多項健康指標，亦可計算卡路里燃燒及提供超過100種運動模式，以及壓力監測功能等。Watch 4 Pro提供14天續航能力和支援無線充電功能，只需充電 10 分鐘即可使用一整天。

 

　　定價：$1,599（黑色） / $1,699（綠色）

 

 

　　Watch 5 以一體化鋁合金機身設計 ，具備 5ATM 及 IP68 防水，配備1.85吋AMOLED熒幕，內置480mAh矽碳電池，提供15天續航能力。手錶內置GPS導航和定位功能，亦內置不同的健康監察功能，包括心率、血氧水平和壓力水平等。

 

　　定價：$1,199（綠色） / $1,099（金色、黑色）

 

 

　　全線Honor新產品將於2月19日發售，即日起至2月28日購買X9c Smart 更可獲值價值$269的Honor Choice X7 Lite真無線耳機。此外，Honor在元朗型點I開設了香港第二間體驗店，在整個二月提供不同的特别優惠，包括以$1購買價值$269的Honor Choice Earbuds X5。

 

 

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