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14/02/2025

莫耶斯有料，愛華頓逃出生天；阿摩謙留力，紅魔鬼苦海浮沉

#足球 #阿摩謙 #莫耶斯 #曼聯 #愛華頓
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    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　愛華頓在換帥後，5戰3勝1和1負，不但逼和榜首的利物浦，更成功逃離降班區。

 

　　班底幾乎沒有改變，但戰績高歌猛進，並非莫耶斯有何魔法，而是愛華頓找對了人。

 

　　莫耶斯的故事不用多講，但為何當初在曼聯被嘲笑得體無完膚，卻在今時今日再度讓球迷拜服？

 

　　

不止莫耶斯，其實不少中型班領隊都有一定本領，例如賓福特的領隊法蘭克，都是以為出色的領隊；甚至以往曾經執教李斯特城、些路迪和利物浦的羅渣士，都有自己一套戰術思維。

 

　　中型班領隊都有兩個特點，其一是有自己一套戰術思維；其二是樂於學習。

 

　　愛華頓是莫耶斯的發跡地，他的一套穩守突擊戰術令愛華頓每年都能在穩守英超一席位。

 

　　除了賴以維生的一套戰術，莫耶斯當年離開曼聯之後，也曾經到西甲的皇家蘇斯達執教，雖然經歷不算成功，但豐富了自己的戰術思維。

 

　　莫耶斯後來的戰術風格也顯得更多元化，在韋斯咸和重返愛華頓的踢法，有更多傳控，不再獨沽一味。

 

　　

與鶴臣和艾拿戴斯等不同，這班中型班的領隊，大多都不是傳統英式領隊，接受過其他執教模式或戰術思維熏陶，有一定的歐陸戰術經驗，而且樂意學習新事物，所以他們的踢法比較多元有變化。

 

　　不止莫耶斯，其他的中型班領隊，同樣也是有實力有能力之人，包括今季帶領諾定咸森林衝上前四的紐奴、曾經執教白禮頓的現任韋斯咸領隊樸達，甚至現任維拉領隊艾馬利，都是擁有自己的一套戰術思維的領隊。

 

　　但他們即是再出色，都沒辦法擔任豪門主帥，正如樸達在車路士和艾馬利在阿仙奴的經歷，都證明他們有實力和能力，卻缺乏平均豪門老板管理層和世界級球員的魅力。

 

　　中型班的領隊未必有能力在長途賽爭冠，但他們可以打造一支四平八穩的球隊，偶爾還能創造驚喜。

 

　　

韋斯咸事隔58年再圓歐洲賽冠軍夢，莫耶斯和球員的努力和表現，的確值得捧杯。作為一個領隊，莫耶斯不但能長年帶領球隊保持一定實力，最終能帶隊捧杯，更是對他努力的一個肯定。

 

本週焦點

 

　　曼聯作客熱刺，艾摩謙又有機會使出自己的功力。

 

　　過往都提過，艾摩謙似乎是有心保留實力，面對弱隊試陣；面對強隊博盡。本週挑戰熱刺，畢竟對手是Big 7之一，肯定會出力搶分，應該有分落袋。

 

　　熱刺今季水準飄忽，攻力保持，防守卻跌watt，今場與曼聯對攻的話沒有優勢，或會失分。

 

　　

熱刺在最近一周同時在兩大本土杯賽出局，加上聯賽爭前四無望，恐怕只餘下歐霸杯能夠爭奪。熱刺今季傷兵問題嚴重，上場足總杯面對維拉，有11個球員缺陣，所以輸波實在是無話可說。

 

　　另一場曼城主場面對紐卡素，週中被皇馬反勝的曼城，士氣低落，恐怕再會失分。

 

　　紐卡素今季好有趣，面對強隊成為攔路虎，贏過阿仙奴、熱刺、維拉、曼聯，逼和過利物浦，首循環也與曼城打成平手，證明艾迪賀維對強隊有料到。

 

　　今場紐卡素作客應該會更保守，只要控制節奏就有望搶分；曼城就要睇後防能否保持專注。

 

　　

伊沙克當初以6300萬鎊加盟紐卡素，當時球隊被嘲水魚；而夏蘭特加盟曼城則據報不需6000萬鎊，人人都認為曼城執到寶。不過，兩者雖然技術不一，但觀察今日表現，伊沙克的價值，不差於夏蘭特，甚至有傳阿仙奴打算夏天出價1億幫羅致他。

 

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