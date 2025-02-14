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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

14/02/2025

OpenAI 2025猛攻！聯手軟銀、重組產品、自研晶片，拆解奧特曼擴張AI霸權的3大板斧！

#Smart Living #軟銀 #SB OpenAI Japan #創科 #AI晶片 #SoftBank #Cristal Intelligence #日本 #AI #OpenAI #奧特曼
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  • 方展策

    方展策

    少年時，曾研習 Geographic Information System，可惜學無所成，僥倖畢業。成年後，誤打誤撞進入傳媒圈子，先後在印刷、電子、網絡媒體打滾，略有小成。中年後，修畢資訊科技碩士，眼界漸擴，決意投身初創企業，窺探不同科技領域。近年，積極鑽研數據分析與數碼策略，又涉足 Location Intelligence 開發項目；有時還會抽空執教鞭，既可向他人分享所學，亦可鞭策自己保持終身學習。

    智城物語

　　OpenAI剛於1月發表星際之門計劃，宣布與軟銀共同投入5,000億美元在美國興建AI數據中心；想不到甫踏入2月，該公司又發表多項大計：與軟銀成立合資公司，在日本銷售ChatGPT企業方案；簡化現有產品線，將o系列與GPT系列模型合併成GPT-5；自研AI晶片首版設計即將提交晶圓廠試產，目標是2026年量產，可見OpenAI執行長奧特曼正積極部署擴張AI霸權。究竟奧特曼的如意算盤能否順利打響？要實現這一系列大計將面臨甚麼挑戰？

 

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OpenAI與軟銀新公司攻日本市場

 

　　2025年2月3日，OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）遠赴東京，跟軟銀集團（SoftBank Group）創辦人兼社長孫正義共同宣布，雙方各自出資50%成立一家名為「SB OpenAI Japan」的新公司，將向日本企業銷售OpenAI的解決方案。軟銀把OpenAI產品重新命名為「Cristal Intelligence」的企業AI工具套件，以便在日本工商界推廣。

 

　　

孫正義（左）與奧特曼（右）在日本東京舉行AI座談會，並宣布軟銀將與OpenAI成立合資公司SB OpenAI Japan，為日本企業引入最尖端的AI技術，以強化日本企業競爭力。（圖片來源：翻攝軟銀官方YouTube影片）

 

　　Cristal Intelligence可按照客戶要求對系統和數據進行客製化，同時又整合了思考推理模型o1系列，發展成可以獨立執行任務的AI代理，負責處理辦公室的日常任務，譬如起草建議書、編寫財務報告、以及回應客戶諮詢。OpenAI 將為Cristal Intelligence提供最新、最先進的AI模型，以及相關的技術支援。

 

　　軟銀將每年投入30億美元（約234億港元），為集團旗下公司如ARM、LY Corp.、PayPay Corp.等導入Cristal Intelligence，以起示範和帶頭作用。SB OpenAI Japan成立後，預計有助於OpenAI產品加快滲透至日本各行各業。

 

孫正義把OpenAI所有產品歸屬於新品牌Cristal Intelligence之下，向日本國內企業進行推廣與銷售。（圖片來源：翻攝軟銀官方YouTube影片）

 

OpenAI獲軟銀注資400億美元

 

　　除合資成立日本新公司外，近日更有消息傳出，OpenAI正跟軟銀洽談新一輪融資，金額或許高達400億美元（約3,120億港元），預計資金將在未來12至24個月內分階段到位，使OpenAI估值暴漲至3,000億美元（約2.34兆港元），比起2024年10月估值幾乎高出一倍。當融資完成後，軟銀將超越微軟（Microsoft），成為OpenAI最大金主，可見雙方關係愈來愈密不可分。

 

　　不過，軟銀第三季財報出現了3,692億日圓（約188億港元）的季度虧損，讓市場關注軟銀的資金籌措方式。截至2024年12月底，該集團現金儲備已大跌至4.7兆日圓（約2,398億港元），遠低於2023年3月的6.2兆日圓（約3,164億港元），可見其資本正在急速消耗。因此，難免令人懷疑軟銀是否有足夠資金，完成其龐大AI投資計劃，包括出資跟OpenAI成立新公司，以及向後者提供巨額融資。

 

　　軟銀財務長後藤芳光回應指，集團的投資只會以股權形式進行。以星際之門計劃（The Stargate Project）為例，資金主要透過專案融資籌措。此方式常見於能源基建項目，同時又會引入銀行與保險公司等機構投資者提供債務融資，所以並非完全依賴集團本身資金。

 

o與GPT系列模型合併免費任用

 

　　除積極拓展海外業務外，奧特曼也著手重整旗下產品線。他宣布，推出GPT-4.5後，o系列與GPT系列模型將合併成一套系統；換言之，OpenAI日後不會再單獨推出o3系列模型，而o3-mini是唯一獨立面世的o3模型。

 

　　過去一年，OpenAI先後推出GPT-4o、GPT-4o-mini、o1、o3、o3-mini，產品多到叫人眼花撩亂，不知如何選擇。事實上，不是每個用戶都知道哪個模型適合做甚麼，與其他模型有甚麼不同，因此OpenAI確是時候要簡化產品線，讓用戶獲得更好的使用體驗。

 

　　奧特曼表示，其目標是創建可使用所有AI工具的單一系統，統一各個AI模型，並讓系統自行決定是否需進行長時間的思考推理來回答問題。他預告，即將在數個星期內推出GPT-4.5，這將是OpenAI最後一個非思考型模型。跟著在數個月內，o系列與GPT系列模型將整合為單一系統，並冠以「GPT-5」之名上市。它能夠使用OpenAI全部工具，知道何時應啟動長時間思考模式、何時不用。

 

　　

奧特曼表示，意識到OpenAI產品線變得愈趨複雜，於是決定要簡化產品線，將o系列和GPT系列模型合併成GPT-5，讓用戶能夠更輕鬆使用。（圖片來源：翻攝軟銀官方YouTube影片）

 

　　最叫人興奮的是，日後免費版ChatGPT用戶在標準智能設定（Standard Intelligence Setting）下，可以跟GPT-5展開無次數限制的對話，但為防範濫用，會設有流量調控機制。ChatGPT Plus付費訂戶可以啟動較高智能設定，以高思維等級執行任務；ChatGPT Pro付費訂戶則可開啟更高智能設定，獲取更高等級思考能力。當GPT-5免費開放給所有人使用後，ChatGPT用戶數勢必暴升，令其AI霸權變得更牢不可破。

 

自研AI晶片即將交託台積電試產

 

　　OpenAI的另一大計是籌組自家晶片供應鏈。根據路透社報道，OpenAI首款自研AI晶片將在未來幾月將敲定設計，並會委託台積電代工試產。首版設計提交給晶圓廠試產的過程被稱為「Taping Out」（設計定稿）。目前OpenAI與台積電均拒絕對此做出評論。

 

　　一般來說，從起草設計到交付首版設計，通常需時數年。就算是微軟與Meta等科技巨頭，花上數年時間都無法設計出令人滿意的晶片，而OpenAI竟能在短短幾個月內敲定設計，這突顯了該公司在晶片設計領域的快速進展。

 

OpenAI自研晶片可以如此快速敲定設計，全因從Google挖角資深晶片工程師Richard Ho，在其領導下組成一支約40人團隊專頁設計晶片，並獲晶片設計商博通（Broadcom）的積極協助。預計幾個月內就可提交首版設計給台積電試產。（圖片來源：台積電官網）

 

　　雖然OpenAI敲定設計的速度很快，但首版晶片試產卻會面臨頗大挑戰。每次設計定稿都要花費數千萬美元的成本，需時起碼6個月，方能產出晶片製成品，而沒人能保證晶片首次試產就能正常運作。一旦失敗的話，OpenAI必須找出問題根源，作出針對性的設計修改，然後重新敲定設計，送交給台積電再度試產。以上過程將會不斷重複，直至製成品能如常運作。這樣不但會加重成本負擔，整個生產時程亦會被拉長。

 

　　倘若首版設計能夠順利完成，OpenAI可望在2025年下半年嘗試大規模生產這款自研晶片，到2026年實現全面量產。如此一來，OpenAI不但可以降低對單一晶片供應商（輝達，NVIDIA）的依賴度，還可以此為談判籌碼，與NVIDIA討價還價。綜觀全局，奧特曼對外擴張業務疆界，對內則精簡產品線，並籌組自家AI晶片供應鏈，可說是既攘外又安內，確不失為長治久安之道。

 

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